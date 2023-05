Βινίσιους ρατσισμός: Αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με το αντιρατσιστικό πανό ο Ντιακαμπί

Η υπόθεση Βινίσιους συγκλονίζει την ποδοσφαιρική και όχι μόνο κοινότητα της Ισπανίας. Ο Βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει γίνει σύμβολο του αντιρατσιστικού αγώνα και η La Liga αποφάσισε να τον στηρίξει αφού στην 36η ημέρα του πρωταθλήματος πριν από την σέντρα σε όλα τα παιχνίδια αναρτήθηκαν πανό με σχετικό περιεχόμενο.

Το ίδιο συνέβη και στο παιχνίδι της Μαγιόρκα με την Βαλένθια. Ενώ όλοι οι παίκτες πήγαν στο κέντρο του γηπέδου για να κρατήσουν το πανό ο Μουκτάρ Ντιακαμπί αρνήθηκε!

Ο άσος της Βαλένθια είχε πέσει θύμα ρατσιστικής επίθεσης το 2021 στο παιχνίδι της Κάντιθ με την ομάδα του και επέλεξε με αυτό τον τρόπο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι εκείνο το περιστατικό δεν πήρε ανάλογες διαστάσεις.

Following the racist abuse suffered by Vinicius Junior on Sunday, LaLiga and the RFEF have begun an anti-racism campaign.

However, Valencia’s Mouctar Diakhaby has decided against giving his backing to the Spain footballing bodies’ initiative.pic.twitter.com/wREefVs95y

