Everything Everywhere All At Once: Δεν υπάρχει συνέχεια, αποκάλυψε η Μισέλ Γιο

Η Μισέλ Γιο προχώρησε σε μια αποκάλυψη στο «Variety», στα πλαίσια των ομιλιών της «Kering Women in Motion» στις Κάννες. Το 2015, το ίδρυμα «Kering» ίδρυσε το πρόγραμμα «Women In Motion» για να αναδείξει τις ανισότητες στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών και να αλλάξει τις αντιλήψεις. Μετά από μια λαμπρή καριέρα τεσσάρων δεκαετιών, η Μισέλ Γιο κέρδισε τελικά Όσκαρ μόλις πριν από δύο μήνες για το «Everything Everywhere All At Once». Η Γιο είχε πει ότι οι Ασιάτες ηθοποιοί αγνοούνταν για πάρα πολύ καιρό, αλλά είναι αισιόδοξη πια για το μέλλον.

Η Γιο είπε ότι η επιτυχία του «Everything Everywhere All At Once» είναι η απόδειξη ότι οι διαφορετικές αφηγήσεις πρέπει να αγκαλιάζονται και ότι το κοινό ενδιαφέρεται για νέες ιδέες.

«Είναι απλώς θέμα να ξεπεράσουμε τα όρια και να αρνούμαστε να πούμε ότι αυτός είναι ο “νορμάλ τρόπος». Με τον “νορμάλ τρόπο”, το «Everything Everywhere All At Once» θα ήταν υποψήφιο για Όσκαρ; Οι πιθανότητες πριν από πέντε-δέκα χρόνια θα ήταν όχι», δήλωσε η ηθοποιός. Επίσης, η ηθοποιός προχώρησε να αποκαλύψει ότι δεν θα υπάρξει σίκουελ του «Everything Everywhere All At Once», καθώς θα ένιωθε ότι απλά θα κάνανε μια επανάληψη της πρώτης ταινίας.

«Θα κάναμε απλώς το ίδιο πράγμα. Πολεμήσαμε ήδη τον κακό που μερικές φορές είναι ο ίδιος ο εαυτός μας και φέραμε το μήνυμα πώς να το κάνουμε και υπενθυμίσαμε ότι όλοι είναι σούπερ-ηρωες, γιατί όλοι έχουν έμφυτες σούπερ δυνάμεις: της αγάπης, της συμπόνοιας και της καλοσύνης. Δεν χρειαζόμαστε μια κάπα για να είμαστε σούπερ-ήρωες, μπορούμε να το κάνουμε καθημερινά, όποτε το θέλουμε», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Όταν η ταινία «Crazy Rich Asians» έγινε παγκόσμια επιτυχία το 2018 – η οποία αποτελούνταν από ένα εξ’ ολοκλήρου καστ από Ασιάτες – η Γιο είπε ότι τα στελέχη του Χόλιγουντ επιτέλους έδωσαν προσοχή. Αλλά αν το «Crazy Rich Asians» δεν έβγαζε κέρδος, λέει, «δεν θα καθόμουν εδώ σήμερα». Η Γιο μίλησε για τα διπλά πρότυπα στον χώρο του θεάματος, όπου οι άνδρες έχουν περισσότερες δεύτερες ευκαιρίες από τις γυναίκες, ακόμη και με οικονομικές αποτυχίες.

«Υπάρχουν ταινίες μεγατόνων που υφίστανται τρομερές ζημιές, αλλά οι άνδρες εξακολουθούν να πηγαίνουν και να συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα», σημείωσε η Γιο. «Είναι τα στούντιο που σκέφτονται ότι αυτή είναι η ζώνη άνεσής τους: αυτές οι ταινίες, οι προϋπολογισμοί γίνονται μεγαλύτεροι και αισθάνονται ότι η περισσότερη βία, το περισσότερο CGI θα τις κάνει καλύτερες – αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έτσι. Είναι πραγματικά η αφήγηση της ιστορίας. Στο “Everything Everywhere All At Once”, παρόλο που ταξιδέψαμε στα πολυσύμπαντα, το κύριο θέμα ήταν η αγάπη», είπε στο τέλος η διάσημη ηθοποιός.