Μπιγιονσέ – Jay-Z: Αγόρασαν την ακριβότερη έπαυλη στην Καλιφόρνια

Η Μπιγιόνσε και ο σύζυγός της Jay-Z πλήρωσαν το ιλιγγιώδες ποσό των 200 εκατομμυρίων δολαρίων για το νέο τους σπίτι στην Καλιφόρνια, καθιστώντας το με αυτή την αγορά το πιο ακριβό σπίτι που έχει πουληθεί ποτέ στη συγκεκριμένη πολιτεία, σύμφωνα με το TMZ. Το ακίνητο περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων στο Μαλιμπού σχεδιάστηκε από τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Tadao Ando, ο οποίος δημιούργησε και την έπαυλη του Κάνιε Γουέστ, ύψους 57,3 εκατομμυρίων δολαρίων, που απέκτησε κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του με την Κιμ Καρντάσιαν. Το σπίτι ανήκε προηγουμένως στον συλλέκτη έργων τέχνης Γουίλιαμ Μπελ και του πήρε 15 χρόνια για να το χτίσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

