Τελικός Euroleague Final Four: Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού «ξεσήκωσαν» το γήπεδο

Τι κι αν δεν έπαιζε ακόμα η ομάδα τους; Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεσήκωσαν τη Ζαλγκίριο Αρένα στο ματς για την 3η θέση της Euroleague.

Μονακό και Μπαρτσελόνα, που αποκλείστηκαν από Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα, έδωσαν μάχη για το… τρίτο σκαλί του βάθρου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ. Νικητές αναδείχθηκαν οι Μονεγάσκοι με σκορ 78-66.

Οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι που ήδη έχουν πάρει θέση στο γήπεδο για τον μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος στις 20:00, δεν μπορούσαν να περιμένουν και ξεκίνησαν τα συνθήματα την ώρα που Μονακό και Μπαρτσελόνα έπαιζαν.

🔊 No Olympiacos on the court, but from the stands…#F4GLORY pic.twitter.com/89dRPIDWDp

