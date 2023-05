Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 78-79: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Μαδριλένοι

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 79-78 στον μεγάλο τελικό του Κάουνας και έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει για 4η φορά τη Euroleague. Σε ένα παιχνίδι που φαινόταν να έχει στα χέρια του, ο Ολυμπιακός έχασε την κούπα της Euroleague 2022-23. Ή, για την ακρίβεια, την πήρε η Ρεάλ, που έκανε στο τέλος την ανατροπή. Με ένα απίθανο καλάθι του Γιουλ 3,2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, οι Μαδριλένοι πήραν προβάδισμα, το οποίο δεν μπόρεσε να ανατρέψει ο Σλούκας με την τελευταία επίθεση, αλλά αυτήν τη φορά δεν κατάφερε να βρει το buzzer beater, όπως είχε κάνει στην Κωνσταντινούπολη.

Με αυτόν τον τρόπο η ισπανική ομάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 11η φορά στην ιστορία της, δικαιολογώντας τον τίτλο της «βασίλισσας».

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 45-45, 63-59, 78-79

