Ελβετία συντριβή αεροπλάνου: Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Ένα αεροσκάφος συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της δυτικής Ελβετίας το Σάββατο 20 Μαΐου και υπάρχουν φόβοι για αρκετούς νεκρούς.

Η Περιφερειακή Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Ποντ ντε Μαρτέλ, στο ελβετικό καντόνι Νοσατέλ, αλλά δεν έδωσε αμέσως περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών ΜΜΕ, αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή, η οποία λέγεται ότι συνέβη γύρω στις 10:20 π.μ. σε μια απόκρημνη και δασική περιοχή.

Η Αστυνομία είπε ότι θα καθυστερήσει να παράσχει πληροφορίες για το αεροπλάνο που συνετρίβη, πόσα άτομα επέβαιναν και πόσοι μπορεί να έχουν χάσει τη ζωή τους, ή να έχουν τραυματιστεί, μέχρι να ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

Οι υπηρεσίες διάσωσης και η Αστυνομία βρίσκονται στο σημείο της συντριβής και οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, όπως ανέφερε το RTN.

Several people reported dead in plane crash in Neuchâtel mountains: A plane crashed Saturday morning in steep terrain near Ponts-de-Martel in the mountains in canton Neuchâtel. Several deaths have been reported according to a… #swissforextrading https://t.co/H0FiOfqicL

— swissforextrading (@swissforextradi) May 20, 2023