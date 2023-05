Μέγκαν – Χάρι: Τρολάρισμα από τους φωτογράφους

Το φωτογραφικό πρακτορείο που τράβηξε στιγμιότυπα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ κατά τη διάρκεια της «επικίνδυνης καταδίωξής» τους, στο κέντρο της Νέας Υόρκης, αρνείται να τους παραδώσει τις εικόνες, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να τους τρολάρει. Ο εκπρόσωπος του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ υποστήριξε την Τετάρτη πως, την ώρα που το ζευγάρι μαζί με τη μητέρα τής Μέγκαν Μαρκλ έφευγαν από μια εκδήλωση απονομής βραβείων το βράδυ της Τρίτης, στην οποία τιμήθηκε η δούκισσα, έπεσαν θύματα μιας «επικίνδυνης καταδίωξης με αυτοκίνητο» που κατέληξε σε «πολλαπλές παρ’ ολίγον συγκρούσεις».

Ωστόσο, η αστυνομία της Νέας Υόρκης «άδειασε» το βασιλικό ζευγάρι, λέγοντας πως «πολυάριθμοι φωτογράφοι» μετέτρεψαν τη διαδρομή του ζευγαριού από την τελετή απονομής βραβείων σε «πρόκληση», ωστόσο τόνισε πως δεν υπήρξαν «αναφορές για συγκρούσεις, κλήσεις, τραυματισμούς ή συλλήψεις». Ακόμη και ο οδηγός ταξί που επιστρατεύτηκε για να τους βοηθήσει να ξεφύγουν από τους παπαράτσι υποβάθμισε το περιστατικό, λέγοντας πως ο απολογισμός του εκπροσώπου τους ήταν «υπερβολικός».

