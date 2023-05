Ολυμπιακός – Μονακό 76 – 62 Euroleague: Στον τελικό με επική ανατροπή ο Θρύλος

Στον τελικό της Euroleague για 9η φορά στην ιστορία του προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά απέκλεισε με 76-62 την Μονακό στον 1ο ημιτελικό του Final Four του Κάουνας και θα παίξει την Κυριακή (20:00) στον τελικό με την Μπαρτσελόνα ή την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε μετά από έξι χρόνια σε τελικούς και θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι Πειραιώτες βρέθηκαν πίσω με 12 (41-29) στο ημίχρονο αλλά επέστρεψαν και έκλεισαν στο +13 στο 30′ με απίθανη άμυνα. Ανάγκασαν την Μονακό να πετύχει μόλις δύο πόντους στο 3ο.

Το ξεκίνημα του ημιτελικού είχε μπόλικο άγχος με τους παίκτες του Ολυμπιακού να αστοχούν τρεις φορές εξ επαφής και να δίνουν το δικαίωμα στη Μονακό να προηγηθεί με 4-8 (5’). Η αμυντική λειτουργία των αντιπάλων ήταν αρκετά επιθετική κι η πίεση πάνω στη μπάλα ασφυκτική με αποτέλεσμα τα καλάθια να είναι σπάνια και το σκορ να αλλάζει ελάχιστα (6-12, 7’). Τα δύο τρίποντα του Τζέιμς βρήκαν απάντησε σε ισάριθμα από Βεζένκοβ και Παπανικολάου κι έτσι το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 14-20.

Η είσοδος των Λαρεντζάκη και ΜακΚίσικ έδωσε περισσότερη ενέργεια την ίδια ώρα που ο Κώστας Σλούκας δημιουργούσε ρήγματα στην άμυνα της Μονακό και μοίραζε ασίστ. Ο ΜακΚίσικ ήταν αυτός που ισοφάρισε στους 22 πόντους (13’), όμως ο Λόιντ με 6 δικούς του πόντους επανέφερε γρήγορα την ομάδα του σε θέση οδηγού (25-31, 16’). Το κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου είχε κακές επιλογές στην επίθεση και τον Οκόμπο να στέλνει τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο πόντων (28-38, 19’).

Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να αφήσει την ευκαιρία να περάσει χωρίς να εξαντλήσει τις πιθανότητες και βγήκε πιο αγριεμένος από τα αποδυτήρια. Η άμυνα ανέβασε την πίεσή της και στην επίθεση Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Φαλ μείωσαν σε 37-41 (23’).

Το τάιμ άουτ του Ομπράντοβιτς δεν στάθηκε ικανό να κόψει τον ρυθμό των «ερυθρόλευκων» με τα τρίποντα από Παπανικολάου και Βεζένκοβ να αυξάνουν το σερί σε 14-0 και φυσικά να βάζουν την ομάδα τους μπροστά στο σκορ (43-41, 26’) και… φωτιά στην εξέδρα. Ο ρυθμός είχε αλλάξει ξεκάθαρα, η ενέργεια στην άμυνα πλέον έφτανε στα επίπεδα στραγγαλισμούς κι οι Μονεγάσκοι ασφυκτιούσαν. Ο Βεζένκοβ με τον «Παπ» συνέχιζαν να σκοράρουν με τον Φαλ και τον Γουόκαπ να δημιουργούν τις προϋποθέσεις γα 56-43 (30’).

Το μόνο που χρειαζόταν πλέον ήταν άμυνα και ηρεμία. Η Μονακό είχε το ταλέντο και την επιθετική ικανότητα να αντιδράσει και ο Τζέιμς έκανε το 60-53 (35’). Απέμενε ένα πεντάλεπτο, ο Σλούκας έδωσε ηρεμία και… τάισε τον Φαλ ο οποίος ξεκίνησε έναν διαγωνισμό καρφωμάτων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ίχνος ανησυχίας. Η κόρνα της λήξης βρήκε τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την πρόκριση με 76-62 και τουλάχιστον 6.000 οπαδούς του να ζητάνε το ευρωπαϊκό την Κυριακή.

Γουόκαπ (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Κάναν 7 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 4 (1/3 τρίποντα), Φαλ 12 (5/6 δίποντα, 2/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σλούκας 9 (7 ασίστ, 4 λάθη), Βεζένκοβ 19 (5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 15 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Μπόλομποϊ 2, Πίτερς, Μπλακς 3, ΜακΚίσικ 5 (1)

Μπράουν 4, Οκόμπο 17 (3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Μονέκε 2, Λόιντ 11 (2/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντιάλο 2 (4 ριμπάουντ), Μοτιεγιούνας 7 (5 ριμπάουντ), Ουαταρά, Χολ 2 (7 ριμπάουντ), Τζέιμς 17 (2/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη)

