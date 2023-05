Ποδόσφαιρο ΗΠΑ: Ξύλο σε αγώνα λυκείου

Σε σαλούν μετατράπηκαν οι κερκίδες κατά τη διάρκεια ενός σχολικού αγώνα ποδοσφαίρου στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ όταν γονείς πιάστηκαν στα χέρια και οδηγήθηκαν σε έναν άγριο καβγά. Το βράδυ της Δευτέρας σε Λύκειο στα Απαλάχια της Βιρτζίνια δύο σχολικές ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες σε ποδοσφαιρικό αγώνα και όπως αναφέρουν κάποιοι μάρτυρες του συμβάντος ξεκίνησε ένας καβγάς με αφορμή κάποια ρατσιστικά σχόλια που ακούστηκαν από γονείς. Από τον καβγά συνελήφθη ένα άτομα και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έναν από τους πιο άσχημους καυγάδες που μπορεί να δει κάποιους σε τέτοιο αγώνα στις ΗΠΑ. Μάλιστα, τοπικό μέσο χαρακτηρίζει τα επεισόδια «ευρωπαϊκού τύπου» και που «δεν θα δείτε ποτέ σε αμερικανικό έδαφος κατά τη διάρκεια ενός ανούσιου ποδοσφαιρικού αγώνα λυκείου της Βιρτζίνια».

Ο σερίφης της κομητείας Wise αναφέρει ότι ο 24χρονος Ντόναλντ Γκέραντ, 24 ετών, συνελήφθη με την κατηγορία της επίθεσης και του ξυλοδαρμού. Ο επικεφαλής αναπληρωτής της κομητείας Wise, Ράσελ Σάιφερς, δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Γκέραντ έσπρωχνε τους υπόλοιπους στην κερκίδα πριν σηκωθούν όλοι για τον καβγά, ενώ απώθηκε μια γυναίκα που προσπάθησε να τον χτυπήσει πηδώντας πάνω του. Οι οπαδοί είπαν στην αστυνομία ότι το σκορ του αγώνα «μπορεί να συνέβαλε» στην ένταση που οδήγησε στον καβγά. Σύμφωνα με το WJHL, συνολικά πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω του καβγά, ενώ χρειάστηκε να σηκωθεί και ελικόπτερο για τη μεταφορά κάποιων εξ αυτών.

Fight breaks out during a High School Soccer Game in Virginia when Parents from the opposing team started hurling Racial Slurs at the Home Teams Parents… Helicopter had to Airlift people due to severe injuries caused… pic.twitter.com/jgTnejg6nr

— Fight Haven (@FightHaven) May 17, 2023