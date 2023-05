Σχολική βία – Βραζιλία: Μαθητής κάρφωσε στο πρόσωπο με στυλό συμμαθήτριά του επειδή τον κορόιδεψε

Σοκ προκαλεί το βίντεο από επίθεση 14χρονου μαθητή σε συμμαθήτριά του μέσα σε σχολική αίθουσα στη Βραζιλία επειδή, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, εκείνη τον είχε κοροϊδέψει για ένα λάθος που έκανε. Στο βίντεο φαίνεται ο 14χρονος μαθητής να είναι όρθιος μαζί με άλλους μαθητές όταν ξαφνικά πλησιάζει τη συμμαθήτριά του που κάθεται στο πρώτο θρανίο και την καρφώνει στο πρόσωπο και το σώμα με ένα στιλό. Κατά πληροφορίες αυτό που προκάλεσε την επίθεση του 14χρονου ήταν σχόλιο που έκανε η συμμαθήτριά του επειδή πρόφερε λάθος μια γλώσσα.

Τον 14χρονο σταμάτησαν άλλοι μαθητές πριν στο σχολείο να φτάσουν αστυνομικοί που τελικά τον συνέλαβαν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας ο 14χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο πατέρας του 14χρονου έδωσε, ωστόσο, μια διαφορετική εκδοχή για το τι συνέβη δηλώνοντας ότι το παιδί έπεφτε συνεχώς θύμα bullying και ότι ποτέ δεν συνελήφθη. Ο ίδιος είπε, μάλιστα, ότι χρειάστηκε να μετακομίσει σε διαφορετική γειτονιά καθώς είχε δεχθεί απειλές θανάτου μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 8 Μαΐου.

Student stabs classmate with a pencil for making fun of him

Was allegedly in Brazil pic.twitter.com/fC30Fqa7EI

— Levandov (@blabla112345) May 13, 2023