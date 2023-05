Μαχαίρωσε συμμαθητή του: Σοκαριστικό βίντεο

Ένα σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που ένας μαθητής μαχαίρωσε έναν από τους συμμαθητές του, καθώς περνούσε από δίπλα του. Τα πλάνα δείχνουν έναν μαθητή με λευκό φούτερ να περνάει δίπλα από έναν άλλο μαθητή με μαύρη κουκούλα. Ο μαθητής με τη μαύρη κουκούλα περίμενε στον τοίχο σε έναν κοινόχρηστο χώρο του γυμνασίου Mifflin στο Columbus του Οχάιο, λίγο πριν το σχόλασμα. Όταν ο μαθητής με τη λευκή κουκούλα πλησίασε τον μαθητή, ο έφηβος με τη μαύρη κουκούλα έβγαλε ένα μαχαίρι από το παντελόνι του και άρχισε με μανία να μαχαιρώνει τον μαθητή με τη λευκή κουκούλα. Το θύμα προσπάθησε αμέσως να αμυνθεί και να τρέξει μακριά, αλλά ο δράστης τον κυνήγησε σε μια προσπάθεια να τον μαχαιρώσει ξανά.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, είπε ότι το θύμα είχε πολλαπλές μαχαιριές και του παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες. Ο δράστης – ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί – κατηγορήθηκε για επίθεση και οδηγήθηκε στο κρατητήριο ανηλίκων της κομητείας Φράνκλιν. Παραμένει ασαφές πώς ο μαθητής κατάφερε να «περάσει» το μαχαίρι στο σχολείο, καθώς η σχολική περιφέρεια έχει επενδύσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια για να εγκαταστήσει 20 προηγμένα συστήματα ανίχνευσης όπλων στα 17 γυμνάσια της.

Η εν λόγω επίθεση σημειώθηκε εν μέσω της έξαρσης της βίας στα σχολεία. Μόνο τους τρεις πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς, σημειώθηκαν 5.202 καυγάδες, επιθέσεις, σεξουαλικά αδικήματα, όπλα που μεταφέρθηκαν στο σχολείο ή άλλα «σοβαρά περιστατικά».

⚠️ WARNING

Very disturbing video from a felonious assault that happened yesterday at Mifflin HS.

It’s time @ColsCitySchools returns SRO’s and takes student, teacher, and staff safety serious.

Our children should be concerned with math tests, not being stabbed in school. pic.twitter.com/k0a56PkMOD

— Brian Steel (@EVPFOP9) April 30, 2023