Ισραήλ Eurovision 2024: Το κρυφό μήνυμα της Πορτογαλίας

Τον δικό της τρόπο προκειμένου να στείλει μήνυμα για τον πόλεμο στη Γάζα, σε έναν διαγωνισμό που κάθε άλλο παρά ήρεμος ήταν φέτος βρήκε η τραγουδίστρια της Πορτογαλίας Iolanda.

Στην εμφάνισή της στη σκηνή του Μάλμε, η τραγουδίστρια επέλεξε τα νύχια της να είναι βαμμένα στα χρώματα της keffiyeh, ενός παραδοσιακού αραβικού καλύμματος κεφαλής.

Στο τέλος, δε, του τραγουδιού -απευθυνόμενη στο πλήθος- φώναξε: «Η ειρήνη θα επικρατήσει».

PORTUGAL SINGER LOLANDA ENDS WITH ‘PEACE WILL PREVAIL’

Her nails have the Palestinian Keffiyeh.

Free Palestine#Eurovision2024 pic.twitter.com/wjNVViOaIj

