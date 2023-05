Loreen Σουηδία: Σε ηλικία 20 ετών στην πρώτη της οντισιόν – Δείτε βίντεο

Η Loreen έγραψε ιστορία στη Eurovision, φέρνοντας τη νίκη στη Σουηδία για 2η φορά, 11 χρόνια μετά τον πρώτο της θρίαμβο με το «Euphoria». Η τραγουδίστρια που κέρδισε τις εντυπώσεις με το «Tattoo» στον 67ο τελικό, έχει γίνει viral στα social media, με τους «περίεργους» του διαδικτύου να ψάχνουν διάφορα από το παρελθόν της.

Δεν ήταν και πολύ δύσκολο να «ξεθάψουν» την πρώτη της οντισιόν στο «Idol» της Σουηδίας.

Το 2004 και σε ηλικία 20 χρονών, η Loreen εμφανίστηκε για πρώτη φορά τηλεοπτικά έχοντας αρκετά διαφορετική εμφάνιση, από το πώς μοιάζει σήμερα. Με κοντό κατσαρό μαλλί χωρίς τις χαρακτηριστικές μακριές αφέλειες που έχει πλέον, η νεαρή τότε Σουηδή, έπεισε τους κριτές με τη φωνή της, τραγουδώντας ένα κομμάτι της Αλίσα Κις.

H Loreen όχι μόνο έφερε τη νίκη στη Σουηδία για δεύτερη φορά, αλλά είναι και η μοναδική καλλιτέχνιδα μετά τον Τζονι Λόγκαν, που το καταφέρνει στην ιστορία του διαγωνισμού. Αυτή είναι η έβδομη νίκη στη σειρά για τη Σουηδία μετά τις χρονιές 1974, 1984, 1991, 1991, 2012 και 2015. Η Σουηδία πλέον μοιράζεται τον τίτλο της «βασίλισσας της Eurovision» μαζί με την Ιρλανδία αφού έχουν αμφότερες από επτά νίκες – τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επιπλέον, καταρρίπτεται και ο τίτλος του Λόγκαν ως μοναδικό καλλιτέχνη με δύο βραβεία (1980 και 1987), αφού πλέον και η Loreen έχει στη κατοχή της δύο βραβεία (2012 και 2023).

Η Loreen παρουσίασε μια συναρπαστική ερμηνεία του τραγουδιού το 2012, το οποίο κέρδισε τον διαγωνισμό εκείνης της χρονιάς. Το «Euphoria» είναι ένα ηλεκτρονικό dance-pop τραγούδι με δυνατούς και ανεβαστικούς στίχους.

Loreen becomes only the second artist to win the #Eurovision Song Contest TWICE 🏆🏆 pic.twitter.com/DxKXqB0t2G

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023