Ρόμπερτ Ντε Νίρο παιδιά: Ο ηθοποιός έδειξε φωτογραφία της νεογέννητης κόρης του

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι καλωσόρισε στον κόσμο το έβδομο παιδί του. Ο 79χρονος ηθοποιός του «Νονού» ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο από το ET Canada πώς είναι να είσαι πατέρας έξι παιδιών. Τότε, ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα έχει επτά καθώς, όπως είπε, «μόλις απέκτησα ένα μωρό». Ο Ντε Νίρο δεν μοιράστηκε το όνομα του μωρού ή το φύλο, ούτε αποκάλυψε την ταυτότητα της μητέρας του μωρού του. Ωστόσο, μετά από μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα φωτογραφία της μικρής, καθώς και το όνομά της, το οποίο είναι Gia Virginia Chen-De Niro. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε πιασμένο χέρι-χέρι τον Ιούλιο του 2022 και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους εκείνη εμφανίστηκε έγκυος στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Ο εκπρόσωπος του Ντε Νίρο επιβεβαίωσε στην DailyMail ότι έχει πράγματι επτά παιδιά.

Παρακάτω ακολουθεί μια ματιά στα άλλα έξι παιδιά του ηθοποιού, τα οποία έχει αποκτήσει με τρεις διαφορετικές γυναίκες.

Ντρένα Ντε Νίρο, 51 ετών

Η Drena υιοθετήθηκε από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και πήρε το επώνυμό του, αφού ο ηθοποιός παντρεύτηκε τη μητέρα της, Diahnne Abbott, το 1976. Μοίρασε τον χρόνο της μεταξύ της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες και της Ιταλίας. Άφησε το σχολείο και αποφάσισε να εξερευνήσει τις τέχνες, στρεφόμενη σε μια σειρά από διάφορα μονοπάτια καριέρας, όπως μοντέλο, DJ και σύμβουλος μόδας. Τελικά αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα του Ντε Νίρο και σύντομα βρήκε τα πατήματά της ως ηθοποιός και σκηνοθέτιδα. Ο πρώτος της ρόλος ήταν στο Grace of My Heart της Άλισον Άντερς το 1996 και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε πολλές από τις ταινίες του πατέρα της, όπως το On The Run του 1999, το City By The Sea του 2002 και το Showtime του 2002.

Ο Ντε Νίρο χώρισε με τη μητέρα της το 1988, αλλά ο σταρ του Χόλιγουντ παρέμεινε στη ζωή της. Η Ντρένα έκανε τον Ντε Νίρο παππού το 2003, όταν καλωσόρισε τον γιο της Λεάντρο με τον τότε φίλο της Κάρλος Ροντρίγκεζ. Σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη, έχει στρέψει την προσοχή της στη σκηνοθεσία και εκπαιδεύεται στο Muay Thai και στις πολεμικές τέχνες.

Ραφαέλ Ντε Νίρο, 46 ετών

Ο 46χρονος Ραφαέλ, ο μεγαλύτερος γιος του ηθοποιού και της πρώην συζύγου της Νταϊάν Άμποτ, γεννήθηκε επτά μήνες μετά τον γάμο του ζευγαριού. Μεγαλώνοντας, έδειξε μεγάλο επιχειρηματικό πνεύμα, δουλεύοντας σε διάφορες καλοκαιρινές δουλειές, μεταξύ των οποίων σε ένα περσικό μαγαζί με χαλιά, ως θυρωρός και ως σερβιτόρος στο εστιατόριο Nobu του πατέρα του. Ο Ραφαέλ, του οποίου οι γονείς χώρισαν όταν εκείνος ήταν στην προεφηβική ηλικία, σπούδασε αργότερα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αλλά δεν αποφοίτησε. Τα πρώτα σημάδια έδειχναν ότι θα ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα του μετά από μερικές εμφανίσεις στην οθόνη, αλλά τελικά αποφάσισε να ξεφύγει από την οικογενειακή παράδοση.

Αντίθετα, έγινε μεσίτης ακινήτων στη Νέα Υόρκη και ανέβηκε στον κλάδο των ακινήτων -τελικά ίδρυσε τη δική του ομάδα κάτω από την ομπρέλα ακινήτων Douglas Elliman το 2004. Ο όμιλος De Niro έγινε σύντομα η ομάδα των κορυφαίων κερδών της εταιρείας, φέρνοντας κατά μέσο όρο πωλήσεις άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία ετησίως και μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται διάσημα πρόσωπα όπως η Renee Zellweger και η Kelly Ripa. Ο Ραφαέλ παντρεύτηκε τη συνάδελφό του, Κλοντίν Ντε Μάτος, σε μια τελετή στις Μπαχάμες το 2008 και το ζευγάρι απέκτησε μαζί τρία παιδιά, πριν τελικά χωρίσει. Το ζευγάρι οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Ιανουάριο του 2020 και ο Ραφαέλ ξαναπαντρεύτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αυτή τη φορά με τη στιλίστρια Χάνα Κάρνες.

Άαρον Κέντριν Ντε Νίρο, 27 ετών

Ο Ντε Νίρο χώρισε από την Άμποτ το 1988, πριν τα φτιάξει με την πρώην ηθοποιό και μοντέλο Toukie Smith αργότερα την ίδια χρονιά. Αυτός και η Smith υποδέχτηκαν τον Aaron, μαζί με τον δίδυμο αδερφό του, Julian, το 1995. Ο Aaron έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας και, ως εκ τούτου, πολύ λίγα είναι γνωστά γι’ αυτόν. Φαίνεται επίσης να μην έχει κανένα δημόσιο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντε Νίρο έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ανατροφή διφυλετικών παιδιών. Μιλώντας στην εκπομπή The Tonight Show με πρωταγωνιστή τον Τζίμι Φάλον, είπε: «Τα παιδιά μου είναι όλα μισά μαύρα. Ακόμα κι εγώ, θεωρώ δεδομένα ορισμένα πράγματα». «Όταν οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι λένε στα παιδιά τους “κρατήστε τα χέρια σας όταν σας σταματήσει κάποιος αστυνομικός, κρατήστε τα χέρια σας στο τιμόνι, μην κάνετε απότομη κίνηση, μη βάζετε τα χέρια σας κάτω, μην το κάνεις αυτό”, το καταλαβαίνεις».

Τζούλιαν Ντε Νίρο, 27 ετών

Ο Τζούλιαν, που είναι ο δίδυμος αδελφός του Άαρον, είναι επίσης ένας από τους γόνους του Ντε Νίρο που έχει κληρονομήσει τα γονίδια της υποκριτικής. Έκανε την πρώτη του επιτυχία το 2016, όταν εμφανίστηκε στο In Dubious Battle μαζί με ένα γεμάτο αστέρια καστ που περιλάμβανε τη Selena Gomez και τον James Franco. Όμως το τηλεοπτικό του ντεμπούτο χρειάστηκε λίγο περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθεί. Ο Τζούλιαν ανέλαβε τον ρόλο του νεαρού Μπαράκ Ομπάμα στη δραματική σειρά του Showtime, The First Lady, το 2022. Και ο εκκολαπτόμενος σταρ συνεχίζει να μοιράζεται το υποκριτικά του ταλέντο στη σκηνή.

Ο Τζούλιαν, ο οποίος σπούδασε επιστήμη των υπολογιστών και μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, έχει επίσης επιδείξει μεγάλη ικανότητα και στον γραπτό λόγο. Το 2018, είχε μάλιστα μια μελέτη -με τίτλο «Τι θέλει ο κόσμος»- που δημοσιεύτηκε στην Washington Post. Σε αυτή, ο σταρ εξερεύνησε τα αποτελέσματα μιας εις βάθος ανάλυσης στο Twitter -την οποία διεξήγαγε μαζί με τον καθηγητή και έναν συμφοιτητή του- προκειμένου να αποκαλύψει «τι λαχταρούσαν περισσότερο οι άνθρωποι το 2018».

Έλιοτ Ντε Νίρο, 25 ετών

Ο Έλιοτ είναι το πρώτο παιδί του ηθοποιού με τη δεύτερη σύζυγό του, την ηθοποιό και φιλάνθρωπο Γκρέις Χαϊτάουερ. Το 2016, ο Ντε Νίρο αποκάλυψε ότι ο Elliot είχε αυτισμό, αλλά είπε ότι το τένις ήταν ένα από τα πάθη του. Συμμετείχε ακόμη και στη σειρά Special Olympics του ESPN: 50 Game Changers, η οποία τίμησε την 50ή επέτειο των Special Olympics. «Το να βρίσκεις πράγματα να κάνουν τα παιδιά είναι ένα δύσκολο κομμάτι της όλης κατάστασης με τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες», είπε ο ηθοποιός στο επεισόδιο. Ο Έλιοτ είναι το πρώτο παιδί του ηθοποιού με τη δεύτερη σύζυγό του, Γκρέις Χάιταουερ.

«Το να παίζει τένις τον βοηθά. Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν βλέπει ότι είναι πραγματικά καλός σε αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο αυτοκίνητρο που μπορεί να έχει κάποιος». Ο Ντε Νίρο και η Χαϊτάουερ παντρεύτηκαν το 1997, χώρισαν το 1999, μετά ξαναβρέθηκαν μαζί, ανανέωσαν τους όρκους τους το 2004, προτού ο ηθοποιός υποβάλει αίτηση διαζυγίου το 2018. Το διαζύγιο ήταν αμφιλεγόμενο, με το ζευγάρι αρχικά να τσακώνεται για την επιμέλεια, προτού αρχίσουν οι διαφωνίες για χρήματα και περιουσία.

Έλεν Γκρέις Ντε Νίρο, 11 ετών

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Χαϊτάουερ υποδέχθηκαν την κόρη τους, Έλεν Γκρέις, μέσω παρένθετης μητέρας το 2011. Το πρώην ζευγάρι προσπάθησε σε μεγάλο βαθμό να θωρακίσει την 11χρονη, πλέον, από τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά το κοινό έχει δει πατέρα και κόρη να απολαμβάνουν λίγο χρόνο σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι, φαινομενικά οι πρώην κατάφεραν να αφήσουν τις διαφορές τους στην άκρη για να μεγαλώσουν την κόρη τους από κοινού, με επιτυχία. Το 2018, μετά τον χωρισμό, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είπε: «Τιμώ την Γκρέις ως μια υπέροχη μητέρα».

Μιλώντας για τα παιδιά του που μεγαλώνουν, ο σταρ του Χόλιγουντ, είπε στο People: «Υπάρχουν μεγάλες στιγμές και στιγμές θλίψης. Μερικές φορές είσαι το τελευταίο άτομο το οποίο θέλουν να αντιμετωπίσουν. Είναι όπως όταν πηγαίνεις τα παιδιά σου με τα πόδια στο σχολείο και μεγαλώνουν και δεν θέλουν να σου κρατήσουν το χέρι ή να σε φιλήσουν για να σου πουν αντίο».