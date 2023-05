Άστεγος στο μετρό της Νέας Υόρκης: Ελεύθερος με εγγύηση ο πεζοναύτης που τον έπνιξε

Ο Ντάνιελ Πένι, ο Αμερικανός πεζοναύτης που έπνιξε με κεφαλοκλείδωμα έναν άστεγο στο μετρό της Νέας Υόρκης «θα έπρεπε να επαινεθεί για τον περιορισμό του Τζόρνταν Νίλι», υποστήριξε ο δικηγόρος του σε ραδιοφωνική συνέντευξη, λίγες ώρες αφού ο πελάτης του αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας εγγύηση 100.000 δολαρίων. Ο 24χρονος είχε παραδοθεί στις αρχές το πρωί της Παρασκευής με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, λόγω της θανατηφόρας λαβής πάνω στον Τζόρνταν Νίλι. «Δεν μπήκε στο μετρό για να βλάψει κανέναν. Δεν επιτέθηκε σε κανέναν», είπε ο Τόμας Κένιφ για τον πελάτη του το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή «Cats & Cosby» του WABC. «Πραγματικά έβαζε τον εαυτό του σε κίνδυνο προς όφελος των άλλων. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί γι’ αυτό. Πρέπει να επαινεθεί», είπε ο Κένιφ στους οικοδεσπότες Τζον Κατσιματίδη και Ρίτα Κόσμπι.

BREAKING: As I predicted, Manhattan DA Alvin Bragg is formally charging Marine veteran Daniel Penny with manslaughter in the death of Jordan Neely. Let this be a warning, if a black attempted kidnapper and elderly abuser threatens your life, YOU SIT THERE AND TAKE IT. How dare… pic.twitter.com/top0DttwUp — Amiri King (@AmiriKing) May 11, 2023

Ο Πένι με κεφαλοκλείδωμα προκάλεσε θανατηφόρο πνιγμό στον Νίλι σε ένα βαγόνι την 1η Μαΐου, αφού ο άστεγος απειλούσε και φόβιζε τους επιβάτες, δήλωσαν οι εισαγγελείς. Η οικογένεια του Νίλι κατέρριψε τους εισαγγελείς του Μανχάταν επειδή κατηγορούν τον Πένι μόνο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πεζοναύτης σκότωσε σκόπιμα τον άστεγο, με τη νομική ομάδα του θύματος να πιέζει η κατηγορία να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με το επιχείρημα πως ο πεζοναύτης είχε υποβληθεί σε εκτεταμένη σωματική εκπαίδευση και ήξερε ότι ωθούσε τη λαβή του πνιγμού στο μοιραίο όριο. Το μέγιστο της ποινής που προβλέπει η νομοθεσία στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι 15 χρόνια. Αν ήταν κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση η ποινή θα έφτανε τα 25 χρόνια.

BREAKING NEWS: Subway Rider Choked Homeless Black Man to Death, Medical Examiner Rules

Jordan Neely died after a man held him in a chokehold. On Wednesday, the medical examiner’s office said the cause of death was compression of the neck, and ruled it a homicide. pic.twitter.com/SsCOcNDOAI — MassiVeMaC (@SchengenStory) May 5, 2023

Το περιστατικό

Ο 30χρονος Αφροαμερικανός άστεγος με μακρύ ιστορικό ψυχικής ασθένειας, που είχε συλληφθεί δεκάδες φορές στο παρελθόν κυρίως για διατάραξη της δημόσιας τάξης, ζητιάνευε στο τρένο και φώναζε σε άλλους επιβάτες, όπως δήλωσαν μάρτυρες, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επιτέθηκε σε κάποιον μέσα στο βαγόνι. Αργότερα βρέθηκε αναίσθητος μέσα στο βαγόνι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος προήλθε από συμπίεση του αυχένα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Στο βίντεο της συμπλοκής που τράβηξε ένας freelancer δημοσιογράφος φαίνεται ο πρώην πεζοναύτης να κρατά τον Νίλι με λαβή από τον λαιμό για δύο λεπτά και 55 δευτερόλεπτα.

I saw Jordan Neely perform his Michael Jackson routine many times on the A train. He always made people smile. Our broken mental health system failed him. He deserved help, not to die in a chokehold on the floor of the subway.

via MarkLevineNYCpic.twitter.com/5QbFsoXGRP — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) May 8, 2023

Ο 30χρονος Αφροαμερικανός ήταν μια «μικρή διασημότητα» στην πόλη: ντυνόταν σαν τον Μάικλ Τζάκσον και χόρευε στους δρόμους, μιμούμενος το ίνδαλμά του. Οι αστυνομικοί είχαν συλλάβει τον Πένι για ανάκριση μετά το θάνατο του Νίλι και στη συνέχεια τον άφησαν ελεύθερο χωρίς κατηγορίες – προκαλώντας κύμα διαδηλώσεων. Οι δικηγόροι του 24χρονου πρώην πεζοναύτη υποστήριξαν και τότε ότι ο πελάτης τους δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον Νίλι αλλά να τον ακινητοποιήσει.