Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One: Η Βανέσα Κίρμπι αποθεώνει τον Τομ Κρουζ

Η Βρετανίδα ηθοποιός Βανέσα Κίρμπι μίλησε για την εμπειρία που έζησε δίπλα στον Τομ Κρουζ στα γυρίσματα της ταινίας «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One». Ηταν εκεί όταν ο ηθοποιός έκανε το πιο επικίνδυνο γύρισμα στην ιστορία του σινεμά πέφτοντας με μία μοτοσυκλέτα σε γκρεμό της Ισλανδίας για να προσγειωθεί κατόπιν με αλεξίπτωτο.

«Το έκανε πολλές φορές μέσα σε μια μέρα», θυμήθηκε η Κίρμπι η οποία μεταμορφώθηκε σε επικίνδυνη Λευκή Χήρα για τις ανάγκες της ταινίας δράσης. «Το έκανε συνεχόμενα…και πολλές φορές, ώστε να μπορέσει η κάμερα να το καταγράψει από όλες τις γωνίες λήψης», είπε η Κίρμπι.

