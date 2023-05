Τέξας μακελειό: Η στιγμή που το αυτοκίνητο «θερίζει» πεζούς έξω από κέντρο μεταναστών

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Μπράουνσβιλ του Τέξας. Το όχημα χτύπησε τους ανθρώπους, ενώ βρίσκονταν μπροστά από κέντρο φιλοξενίας μεταναστών, ανακοίνωσε η αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί κοντά στο Ozanam Center, ένα κέντρο φιλοξενίας για μετανάστες και άστεγους, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS 4 και NBC 23, επικαλούμενα τον υπαστυνόμο Μάρτιν Σάντοβαλ, εκπρόσωπο της αστυνομίας του Μπράουνσβιλ.

Brownsville Texas, group of migrants are mowed down while waiting for the bus. Ban assault SUVs!! pic.twitter.com/GX92lzUE2b

