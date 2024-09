Μάικλ Μάντσεν διαζύγιο: Χωρίζει μετά από 28 χρόνια ο πρωταγωνιστής του «Kill Bill»

Ο Μάικλ Μάντσεν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την ΝτεΆννα Μάντσεν μετά από 28 χρόνια γάμου. Ο πρωταγωνιστής του «Kill Bill» επικαλέστηκε «αγεφύρωτες διαφορές» ως λόγο του χωρισμού τους στα δικαστικά έγγραφα του Λος Άντζελες που περιήλθαν στην κατοχή του Page Six. Ωστόσο, ο Μάντσεν αποκάλυψε ότι αυτός και η ΝτεΆννα χώρισαν λίγο μετά την αυτοκτονία του γιου τους Χάντσον τον Ιανουάριο του 2022, γεγεονός για το οποίο κατηγορεί την εν διαστάσει σύζυγό του.

Στην κατάθεση, ο ηθοποιός δήλωσε ότι πιστεύει πως η ΝτεΆννα «οδήγησε» τον 26χρονο γιο τους να αυτοκτονήσει «με την αμέλεια, το ποτό και τον αλκοολισμό της». Επέμεινε ότι τα προβλήματά τους υπερβαίνουν κατά πολύ τις «αγεφύρωτες διαφορές», ισχυριζόμενος ότι η σύζυγός του «συνέβαλε σημαντικά και στα προσωπικά του προβλήματα». Ο Μάντσεν ισχυρίστηκε ότι είναι «θύμα μιας καταχρηστικής, εξαρτημένης και τοξικής σχέσης», η οποία κατέληξε στην «άδικη σύλληψή» του τον περασμένο μήνα. Ο ηθοποιός τέθηκε υπό κράτηση στις 17 Αυγούστου με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας σε βαθμό πλημμελήματος, αφού η ΝτεΆννα ισχυρίστηκε ότι την είχε σπρώξει κατά τη διάρκεια ενός καυγά. Αμέσως μετά ο Μάντσεν κατέβαλε εγγύηση ύψους 20.000 δολαρίων.

Την επόμενη εβδομάδα, ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι το γραφείο του δεν θα προχωρήσει στην υπόθεση λόγω ανεπαρκών στοιχείων. Εκτός από το διαζύγιο, ο Μάντσεν ζητά τώρα περιοριστικά μέτρα για τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας κατά της ΝτεΆννα.«Μόλις μπεις πίσω από τα κάγκελα της φυλακής είναι αυτό που ξεχειλίζει το ποτήρι σε κάθε γάμο ή σχέση, και η δική μου περίπτωση δεν αποτέλεσε εξαίρεση», κατέληξε στην κατάθεση.

Μετά τη σύλληψη του Μάντσεν τον περασμένο μήνα, η ΝτεΆννα διέψευσε τους ισχυρισμούς του ότι είχε εισβάλει στην κατοικία του, λέγοντας στους Los Angeles Times ότι εξακολουθούσαν να μοιράζονται το σπίτι τους στο Μαλιμπού και ότι δεν είχαν χωρίσει. «Ο Μάικλ δίνει μάχη με τα δικά του προσωπικά ζητήματα», ανέφερε σε δήλωσή της στο Hollywood Reporter. «Εγώ και τα παιδιά μας τον υποστηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Θα θέλαμε να ζητήσουμε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή». Εντωμεταξύ, ο δικηγόρος του Μάντσεν, Πέρι Γουόντερ, δήλωσε στους Times ότι ο σταρ του «Reservoir Dogs» ήθελε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου εδώ και καιρό, αλλά το καθυστερούσε μέχρι που ο γιος τους Λουκ έγινε 18 ετών τον περασμένο Οκτώβριο. Μαζί με τον Λουκ και τον εκλιπόντα Χάντσον, το πρώην ζευγάρι είναι επίσης γονείς του 27χρονου Κάλβιν. Ο Μάντσεν έχει ακόμη δύο γιους, 34 και 30 χρονών, με την πρώην σύζυγό του.

