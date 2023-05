Ιράν εκτελέσεις: Δύο άνθρωποι απαγχονίστηκαν για βλασφημία

Στην εκτέλεση δύο ανθρώπων που είχαν καταδικασθεί σε θάνατο για βλασφημία προχώρησε το Ιράν όπως μετέδωσε σήμερα, Δευτέρα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan. Οι Γιουσέφ Μεχρντάντ και Σαντρολάχ Φαζελί Ζαρέ εκτελέσθηκαν για εγκλήματα στα οποία περιλαμβάνονται η βλασφημία, η εξύβριση της θρησκείας του Iσλάμ, του προφήτη και άλλων ιερών, μετέδωσε το Mizan χωρίς να διευκρινίζει πότε έγινε η εκτέλεση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι δύο εκτελεσθέντες διαχειρίζονταν δεκάδες ιντερνετικές πλατφόρμες κατά της θρησκείας, αφιερωμένες στο μίσος για το Ισλάμ, την προώθηση της αθεΐας και την εξύβριση ιερών. Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν ζητήσει από το Ιράν, όπου ζουν κυρίως σιίτες μουσουλμάνοι, να σταματήσει το διωγμό και την παρενόχληση θρησκευτικών μειονοτήτων επισημαίνοντας μια ιρανική πολιτική στοχοθέτησης διαφωνούντων ή θρησκευτικών πρακτικών, περιλαμβανομένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ασπασθεί το χριστιανισμό και αθεων.

🚨 Two Executed for Blasphemy!

The IRGC executed two innocent prisoners Yousef Mehrad & Sadrollah Fazeli Zare who were charged with blasphemy.

Yousef was a father of three and Sadrollah was a cabinetmaker & taking care of her mother. #یوسف_مهراد #صدرالله‌_فاضلی_زارع pic.twitter.com/GKxF5YZo85

