Σερβία μακελειό: Συνελήφθη ο 21χρονος – Μπήκε στο αμάξι, πυροβολούσε εν κινήσει

Νέο αιματοκύλισμα με τουλάχιστον 10 νεκρούς σε χωριά της Σερβίας περίπου 46 χιλιόμετρα νότια του Βελιγραδίου, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/5). Η νέα τραγωδία σημειώθηκε λιγότερο από 48 ώρες μετά την ημέρα που ένας 14χρονος νεαρός σκότωσε εννέα άτομα και τραυμάτισε επτά σε σχολείο στο Βελιγράδι, προτού παραδοθεί στις αστυνομικές Αρχές. Ο δράστης συνελήφθη ώρες μετά το μακελειό, στις 9 ώρα Ελλάδος, ύστερα από ανθρωποκυνηγητό και κατά πληροφορίες ανταλλαγή πυρών με τη σερβική αστυνομία. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του μάλιστα, κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα και αστυνομικοί σκύλοι.

Serbia News:The Serbian police surrounded a man (21) who opened fire tonight in Mladenovac near Belgrade, during which he killed at least seven people. pic.twitter.com/42vpmzyRIT

— SEICO-OSINT (@SeicoIntel) May 4, 2023