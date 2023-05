Σερβια μακελειό: Ποιος είναι ο 21χρονος που αιματοκύλισε τη χώρα

Στην οργή και το πένθος έχει βυθιστεί η Σερβία μετά το νέο μακελειό με 21χρονο ένοπλο που σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε ακόμη 14 κοντά στο Μλαντένοβατς. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου μέσα σε περιπολικό. Φορά νεοναζιστικό μπλουζάκι που γράφει «Generation 88».

A teenager opened fire at a school.

8 schoolchildren & a guard killed, 6 children & a teacher wounded.

