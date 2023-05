2.500 € για μια selfie με τον Μπαράκ Ομπάμα στο Βερολίνο

Στη γερμανική πρωτεύουσα βρίσκεται από χθες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ενώ σήμερα το απόγευμα θα εμφανιστεί στην αρένα της Mercedes-Benz με τους ένθερμους υποστηρικτές του να σπεύδουν να κλείσουν εισιτήρια για να παρακολουθήσουν από κοντά την ομιλία του. «Ένα βράδυ με τον Μπαράκ Ομπάμα για τις μεγάλες προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εποχής μας», είναι ο τίτλος της εκδήλωσης με τα εισιτήρια να αγγίζουν τα 600 ευρώ, όπως γράφει ο γερμανικός Τύπος. Τα φθηνότερα εισιτήρια – των 61,10 ευρώ και 83,10 ευρώ – έχουν ήδη εξαντληθεί, σχολιάζει το γερμανικό δίκτυο «n-tv». Αν όμως κάποιος θέλει να δει από πιο κοντά τον Ομπάμα, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Συγκεκριμένα, για να προμηθευτεί το λεγόμενο «Χρυσό Εισιτήριο», θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 600 ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει ένα ποτό κατά την υποδοχή, δείπνο στο εστιατόριο της αρένας και θέσεις στην τρίτη ή τέταρτη σειρά από τη σκηνή.

I'm so inspired by the @ObamaFoundation leaders I met today in Berlin. These young people are putting in the work to strengthen our communities and move democracy forward. pic.twitter.com/NNP92D2P2F

— Barack Obama (@BarackObama) May 2, 2023