Βρετανία – επίθεση σε μπαρ: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που έλαβε χώρα έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κορνουάλη του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 30 Απριλίου. Ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο νυχτερινό κλαμπ Eclipse στο Μπόντμιν (Bodmin) λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα μετά από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για «σοβαρή συμπλοκή» στην περιοχή, ανέφεραν αξιωματούχοι σε δήλωση.

Ένας άνδρας περίπου 30 ετών εντοπίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σημείο, ενώ άλλοι επτά άνδρες και γυναίκες τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι επτά που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές.

