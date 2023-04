Ελέφαντας σώριασε στο έδαφος τουρίστρια που του πρόσφερε μπανάνα

«Το φυσάει και δεν κρυώνει» μια τουρίστρια στην Ινδία, που προσπάθησε να δελεάσει με μια μπανάνα έναν πεινασμένο ελέφαντα, αλλά το ενοχλημένο παχύδερμο την πέταξε στον αέρα και λίγο έλειψε να την ποδοπατήσει! Στο βίντεο από το τρομακτικό περιστατικό σε κάποια περιοχή της Ινδίας διακρίνεται η γυναίκα να κρατά μια μπανάνα μπροστά στην προβοσκίδα του εξημερωμένου κατά τα άλλα ελέφαντα, ο οποίος την πλησιάζει προσπαθώντας να δαγκώσει τη λιχουδιά. Χαμογελώντας η τουρίστρια τράβηξε πίσω την τελευταία στιγμή τη μπανάνα προκαλώντας την αντίδραση του ελέφαντα, ο οποίος τίναξε τους χαυλιόδοντες και την προβοσκίδα του τινάζοντας το θύμα του στον αέρα.

«Δεν μπορείς να ξεγελάσεις έναν ελέφαντα, έστω κι αν είναι εξημερωμένος», σχολίασε στο Twitter ο Σουζάντα Νάντα, εργαζόμενος στην Δασική Υπηρεσία της Ινδίας. «Είναι από τα πλέον ευφυή ζώα σε αιχμαλωσία», πρόσθεσε. Το βίντεο πυροδότησε την ανησυχία ορισμένων χρηστών του Twitter για την υγεία της τουρίστριας. «Ελπίζω να επέζησε της επίθεσης», σχολίασε ένας εξ’ αυτών. Ένας άλλος πρόσθεσε: «πρέπει να έπαθε αρκετά σοβαρά κατάγματα». Κι ένας τρίτος επεσήμανε: «οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι η άγρια ζωή είναι υπέροχη και πρέπει να τους σεβόμαστε, να μην είμαστε αλαζόνες μαζί τους».

Οι ελέφαντες είναι εξαιρετικά έξυπνα ζώα, όπως αποδεικνύουν και παλαιότερα βίντεο που τους δείχνουν να ξεφλουδίζουν μπανάνες με τις προβοσκίδες τους, αλλά συχνά ξεσπούν οργισμένοι κατά τουριστών και κατοίκων. Ωστόσο, είναι γνωστοί κυρίως ως «αγαθοί γίγαντες».

You can’t fool an elephant even though he is tamed. They are one of the most intelligent animals to be in captivity. pic.twitter.com/rQXS6KYskN

— Susanta Nanda (@susantananda3) April 27, 2023