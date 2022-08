Viral: Η αντίδραση ελέφαντα όταν κοριτσάκι “χάνει” το παπούτσι της

Ένα τρομερό σκηνικό έλαβε χώρα σε ζωολογικό κήπο της Κίνας, με έναν ελέφαντα να κλέβει τις εντυπώσεις. Ένα κοριτσάκι που είχε κάτσει στα κάγκελα και τον χάζευε, έχασε κατά έναν τρόπο το παπούτσι της, το οποίο έπεσε στον χώρο του ελέφαντα. Εκείνος, αμέσως το πήρε με την προβοσκίδα του, το στερέωσε μάλιστα και με τη βοήθεια του ποδιού του και της το έδωσε πίσω.

Το βίντεο έχει γίνει viral και τα σχόλια έχουν πέσει βροχή στο Twitter. Ένας χρήστης μάλιστα γράφει πως «είναι ένα από τα πιο γλυκά και έξυπνα πλάσματα στον πλανήτη. Μακράν καλύτερο από τον άνθρωπο».

This elephant was up to the… tusk 🐘 The animal returned a child’s shoe after it fell into its zoo enclosure in eastern China pic.twitter.com/5ZijYDjAY9

— NowThis (@nowthisnews) August 15, 2022