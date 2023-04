Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ 2023 Ελλάδα: Με ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία και Ιορδανία

Στον ίδιο όμιλο (3ος) με ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία και κληρώθηκε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Ινδονησία, Ιαπωνία και Φιλιππίνες από τις 25 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023. Η Ελλάδα θα παίξει τους αγώνες του ομίλου της στην Μανίλα (Φιλιππίνες) και είναι φαβορί για να βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις για να συνεχίσει στους 16. Εκεί θα σχηματιστούν 4 όμιλοι των 4 ομάδων με τις ομάδες να μεταφέρουν την βαθμολογία τους.

🇺🇸 USA 🇯🇴 Jordan 🇬🇷 Greece 🇳🇿 New Zealand #FIBAWC x #WinForAll 🏆

Η εθνική μας ομάδα θα βρει ξανά τους Αμερικανούς στο διάβα της. Θυμίζουμε το 2006 τους είχαν κερδίσει στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ιαπωνίας και είχε προκριθεί στον τελικό για να χάσει από την Ισπανία και να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο.

32 nations. Only 1 can be crowned champs 🏆

Are you ready world? 🔥#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/qLHHwHhVRI

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) April 29, 2023