Starship Space X: Εξερράγη ο μεγαλύτερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ

Εκτοξεύθηκε στις 4.30 το μεσημέρι της Πέμπτης ο μεγαλύτερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ, ο Starship, της εταιρείας SpaceX, του Έλον Μασκ, ύστερα από πολλές αναβολές. Λίγο μετά την εκτόξευσή του από το Τέξας, ο τεράστιος πύραυλος Starship, τον οποίο ανέπτυξε η εταιρεία SpaceX για ταξίδια προς τη Σελήνη και τον Άρη, εξερράγη εν πτήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής του πτήσης, σύμφωνα με την τηλεοπτική μετάδοση της εταιρείας. Η έκρηξη αυτή δεν συνιστά μια αποτυχία για την εταιρία του δισεκατομμυριούχου Έον Μασκ, καθώς το γεγονός ότι ο πύραυλος αυτός, ο μεγαλύτερος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, κατάφερε να εκτοξευθεί συνιστά ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

Η προηγούμενη απόπειρα εκτόξευσης του Starship έγινε την Δευτέρα του Πάσχα (18/4), ωστόσο αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία και ο Έλον Μασκ δήλωσαν ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εκ νέου προσπάθεια εκτόξευσης εντός 48 ώρων, η οποία τελικά έγινε σήμερα στη Μπόκα Τσίκα στο Τέξας. Ήταν πράγματι μια εντυπωσιακή εικόνα, να βλέπεις τον τεράστιο πύραυλο να κατευθύνεται προς τον ουρανό και τους 33 κινητήρες του να βγάζουν πυκνούς καπνούς καθώς ωθούσαν αργά προς τα πάνω το Starship. Ωστόσο, περίπου τέσσερα λεπτά μετά την εκτόξευση, τμήμα του πυραύλου εξερράγη. «Σαν να μην ήταν αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό», έγραψε η SpaceX στο Twitter.

«Με μια δοκιμή όπως αυτή, η επιτυχία προέρχεται από αυτά που μαθαίνουμε και η σημερινή δοκιμή θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του Starship καθώς η SpaceX προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή σε πολλούς πλανήτες», πρόσθεσε η εταιρεία. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της SpaceX, Έλον Μασκ, έδωσε μέσω Twitter τα «συγχαρητήρια» του στην ομάδα της εταιρείας για την «συναρπαστική δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου», δηλώνοντας ότι έμαθε πολλά για την επόμενη δοκιμή σε μερικούς μήνες.

