Ρέμπελ Γουίλσον Bridesmaids: Πήρα μόνο 3.500 ευρώ

Αν και ο ρόλος της Ρέμπελ Γουίλσον στην κωμική ταινία «Bridesmaids» το 2011 ήταν πολύ σύντομος, αφού η ηθοποιός είχε εμφανιστεί μονάχα σε μερικές σκηνές, κατάφερε να την κάνει διάσημη. Αναμφισβήτητα η κωμική ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της και αυτή ήταν η πρώτη ταινία που τη «σύστησε» επισήμως στο κοινό. Ωστόσο, όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο podcast «Diary of a CEO», δεν έβγαλε καθόλου χρήματα από αυτό το πρότζεκτ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κέρδισε μόνο 3.500 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια, κλήθηκε να δώσει πίσω, για να εξασφαλίσει τη θέση της στο Σωματείο Ηθοποιών.

«Αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά στην Αμερική. Ήμουν πολύ τυχερή που πήρα τον ρόλο. θέλω να πω, ήταν φοβερή σαν δουλειά, όμως πήρα πολύ λίγα χρήματα», είπε αρχικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Πήρα μόνο 3.500 ευρώ και βασικά, αυτά τα χρήματα έπρεπε να τα δώσω έπειτα στο σωματείο ηθοποιών για να γίνω μέλος του. Έτσι, δεν έβγαλα χρήματα. Αντιθέτως, έχασα, γιατί έπρεπε να πληρώσω και το φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα και όλα». Τέλος, ανέφερε πως όλη αυτή η συνθήκη προέκυψε σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο για εκείνη. «Αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ζούσα με 60 δολάρια την εβδομάδα στο Λος Άντζελες, μόλις που κατάφερνα να πληρώσω το ενοίκιο και την ενοικίαση του αυτοκινήτου μου», εξήγησε.

