Νέα Υόρκη – κατάρρευση πάρκινγκ: Έρευνες για παγιδευμένους στα συντρίμμια

Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλα πέντε τραυματίστηκαν το απόγευμα της Τρίτης (18/4), όταν πάρκινγκ στάθμευσης στη Νέα Υόρκη κατέρρευσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι εικόνες που έρχονται στο φως προκαλούν σοκ.

#BREAKING | The roof of a parking garage has collapsed in Lower Manhattan.

The collapse happened around 4:15 p.m. at Ann and William streets. Citizen app video showed vehicles piled on top of each other after the roof collapsed. pic.twitter.com/OzVHn3SEcv

— PIX11 News (@PIX11News) April 18, 2023