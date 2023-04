Ιρίνα Σάικ – Ντι Κάπριο: Είναι το νέο και πιο hot ζευγάρι στον κόσμο;

Είναι η Ιρίνα Σάικ ο νέος έρωτας του Λεονάρντο ντι Κάπριο; Οι φωτό από το Coachella δείχνουν τους δυο τους να έχουν έρθει αρκετά κοντά και αφήνουν όλους να απορούν αν θα είναι το επόμενο σούπερ σταρ ζευγάρι. Ιρίνα Σάικ και Λεονάρντο ντι Κάπριο φαίνεται να αδιαφόρησαν πλήρως για τα αδιάκριτα βλέμματα στο Coachella, ενώ οι δυο τους διασκέδαζαν σε κάποιο από τα events με τον έναν να δίνει στον άλλον κρασί. Το ζευγάρι διασκέδασε παρέα υπό τον ρυθμό της μουσικής και οι παπαράτσι που παραμόνευαν έβγαλαν τις πιο hot αυτή τη στιγμή φωτογραφίες. Τα στιγμιότυπα με το διάσημο μοντέλο και τον ηθοποιό έκαναν γρήγορα τον γύρο του Διαδικτύου, ενώ μαζί τους εντοπίστηκε και το διάσημο μοντέλο Στέλλα Μάξγουελ, φίλη του Ντι Κάπριο.

