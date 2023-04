Μανέ – μπουνιά στον Σανέ: Τον τελειώνει η Μπάγερν μετά το επεισόδιο

Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου ανοίγει την πόρτα της εξόδου στον Σαντιό Μανέ, λόγω του επεισοδίου που είχε με τον Λιρόι Σανέ στα αποδυτήρια, μετά τη «βαριά» ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι (3-0) για το Champions League στην Αγγλία. Οι δύο παίκτες της Μπάγερν είχαν έναν πολύ έντονο καυγά την ώρα που κατευθύνονταν από τη φυσούνα του «Etihad» προς τα αποδυτήρια. Ο Μανέ ζήτησε το λόγο από τον Σανέ για μία έντονη και προσβλητική παρατήρηση που του έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και το γεγονός πως δεν ήταν τόσο ομαδικός στο παιχνίδι του, ο Γερμανός επιθετικός απάντησε σε ανάλογο ύφος και τότε ο Σενεγαλέζος τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Το επεισόδιο πήγε να πάρει ακόμη μεγαλύτερη έκταση, καθώς ο Σανέ επιχείρησε να «απαντήσει», όμως με την παρέμβαση των συμπαικτών τους το θέμα τελείωσε εκεί. Η διοίκηση της βαυαρικής ομάδας, όμως, δεν σκοπεύει να συγχωρήσει τον Αφρικανό σταρ και σύμφωνα με το Sky Sports της Γερμανίας έχει αποφασιστεί να παραχωρηθεί το καλοκαίρι και ήδη έχει ειδοποιηθεί σχετικά ο ατζέντης του να βρει άλλη ομάδα.

Μάλιστα αποφάσισε εκτός από το να τον απομακρύνει από την ομάδα να τον τιμωρήσει και με πρόστιμο. Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports το ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τις 300.000 ευρώ. Ο Μανέ εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο ρόστερ των Βαυαρών από τη Λίβερπουλ έναντι 32 εκατ. ευρώ και πέτυχε έξι γκολ στα πρώτα 12 παιχνίδια της Bundesliga, ενώ στη συνέχεια υπέστη τραυματισμό στην περόνη που τον κράτησε μακριά από το γήπεδο για αρκετούς μήνες και εκτός Μουντιάλ.

News #Mané: Understand the fine is more than €300k. @SkySportDE 🇸🇳 pic.twitter.com/v3w3c2daUa

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 16, 2023