Ρακούν – γήπεδο: Πάνω από δύο λεπτά διακοπής είχε ποδοσφαιρικός αγώνας εξαιτίας του ζώο

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο αγώνας της Major League Soccer μεταξύ της Philadelphia Union και της New York City, ο αγώνας διακόπηκε για έναν απροσδόκητο λόγο. Ένα ρακούν εισέβαλε μέσα στο γήπεδο και απέφυγε με εκπληκτικούς ελιγμούς το προσωπικό ασφαλείας που προσπαθούσε να το πιάσει. Για πάνω από δύο λεπτά ο «Ρακουίνο» όπως ονομάστηκε το ζώο, διέσχισε σχεδόν όλο το μήκος του γηπέδου, ενώ όπως φαίνεται και από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, φαίνεται να είναι ήρεμο κατά τη διάρκεια της βόλτας του στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια των ανταποκριτών του αγώνα για το NBCnews, οι οποίοι ονόμασαν αυτά τα λεπτά που το προσωπικό προσπαθούσε να το πιάσει ως «την πιο επική μάχη της χρονιάς που έχει παρακολουθήσει ο αμερικανικός αθλητισμός».

Μάλιστα, το ρακούν απέφυγε 5 υπαλλήλους της ασφάλειας που προσπάθησαν να το πιάσουν χρησιμοποιώντας τα χέρια τους και δύο κάδους απορριμμάτων, προσφέροντας ένα διασκεδαστικό θέαμα στο κοινό. Ο σχολιαστής του αγώνα δήλωσε χιουμοριστικά «Πρέπει να του βρούμε μια μπάλα γιατί κινείται πολύ καλά στο κέντρο της μεσαίας γραμμής», ενώ πρόσθεσε πως είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχει δει ποτέ του, ειδικά σε σχέση με τον χρόνο που το ζώο παρέμεινε στο γήπεδο. Μάλιστα, στα βίντεο φαίνεται πως ενώ πηδάει πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες, επιστρέφει πίσω στο γήπεδο αντί να φύγει. Η διοργάνωση της λίγκα δήλωσε πως ο Ρακουίνο κατέχει το «αμφισβητούμενο ρεκόρ» να περνάει τα περισσότερα λεπτά από οποιοδήποτε ρακούν στο γήπεδο στην ιστορία του MLS, ενώ ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσουν κάρτες ανταλλαγής που κυκλοφορούν στα παιδιά, με τη δική του φιγούρα.

: The raccoon who invaded the pitch at yesterday’s game is getting his very own MLS trading card…available now. pic.twitter.com/PvOdRraSCz

— Topps (@Topps) May 16, 2024