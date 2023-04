Δαλάι Λάμα – Lady Gaga: Όταν της.. χάιδεψε το πόδι

Ο Δαλάι Λάμα, ένας από τους πιο σεβαστούς θρησκευτικούς ηγέτες στον κόσμο, έρχεται ξανά στα φώτα της δημοσιότητας, λίγες ημέρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε, όταν ζήτησε από ένα μικρό αγόρι να τον φιλήσει στο στόμα και να του ρουφήξει τη γλώσσα. Αυτή τη φορά, οφείλεται σε ένα βίντεο από το 2016, που έγινε ξανά viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο φαίνεται να πιάνει με περίεργο τρόπο το πόδι της Lady Gaga, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου στην Ιντιάνα. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης σχετικά με το πώς να παρέχεται υποστήριξη σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες. Ενώ η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη συμπόνια και την ενσυναίσθηση, η συμπεριφορά του Δαλάι Λάμα προκάλεσε αρνητικά σχόλια και πυροδότησε μια διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με την καταλληλότητά του ως θρησκευτικού ηγέτη.

Στο βίντεο των 17 δευτερολέπτων, ο Δαλάι Λάμα φαίνεται να δίνει ελάχιστη προσοχή στη γυναίκα που μιλάει κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Κοιτάζει το πόδι της Lady Gaga και παρατηρεί ότι το παντελόνι της τραγουδίστριας έχει ένα σχέδιο με τρύπες στα γόνατα. Στη συνέχεια απλώνει το αριστερό του χέρι και αγγίζει το δέρμα της με τα δάχτυλά του, χαϊδεύοντάς το. Όταν προσπάθησε να κάνει το ίδιο και στο άλλο της πόδι, η τραγουδίστρια χαμογελαστή, αλλά φανερά αμήχανη, του έπιασε το χέρι και τον εμπόδισε να το κάνει.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

