Μπρίτνεϊ Σπίαρς βιβλίο: “Θα ταρακουνήσει τον κόσμο”

Το βιβλίο με τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι έτοιμο και πρόκειται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Πηγή από το περιβάλλον της ποπ σταρ αποκάλυψε στην Page Six πως η Σπίαρς έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή του, ενώ το χαρακτήρισε «πρωτοποριακό μπεστ σέλερ» και τόνισε πως θα «εμπνεύσει» πολλούς. «Το βιβλίο της Μπρίτνεϊ είναι μια ιστορία θριάμβου. Θα καλύψει τις πιο ευάλωτες στιγμές της, τα παιδικά της χρόνια, αυτό που ήταν δηλαδή, ένα μικρό κορίτσι με μεγάλα όνειρα, τον χωρισμό της από τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, τη στιγμή που ξύρισε το κεφάλι της και τη μάχη με την οικογένειά της για την υποχρεωτική της κηδεμονία», δήλωσε η πηγή. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Είναι μια ιστορία επιβίωσης, που δείχνει πώς βρήκε τον δρόμο της για να βγει από τη ζωή αυτή και να βρει την ευτυχία με τον σύζυγό της, Σαμ Ασγκάρι».

Για το βιβλίο της, η τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί με τον συγγραφέα, Σαμ Λάνσκι, έναν καταξιωμένο μυθιστοριογράφο και δημοσιογράφο, ο οποίος έχει επιμεληθεί τις βιογραφίες των Μαντόνα, Νίκι Μινάζ και Αντέλ. Και ο εκδοτικός οίκος, Simon & Schuster λέγεται πως είναι «ενθουσιασμένος» για τη συνεργασία του με τη σταρ. Η πηγή από το περιβάλλον της ανέφερε: «Το βιβλίο της Μπρίτνεϊ είναι βασανιστικά ειλικρινές και από καρδιάς γραμμένο. Είναι πραγματικά μια ιστορία γυναικείας ενδυνάμωσης, που δείχνει πώς πήρε τον έλεγχο της ζωής της».

Britney Spears finishes ‘brutally honest’ memoir — and it will ‘shake world’ https://t.co/0yah6pA3VA pic.twitter.com/Ysx1UDH9ut

Τέλος, πρόσθεσε πως όταν κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ, σίγουρα θα προκαλέσουν «αναστάτωση». «Είναι ένα εμπνευσμένο ανάγνωσμα, όχι μόνο επειδή δείχνει τη δύναμη του πνεύματος της, αλλά επειδή αφηγείται την ιστορία της με στυλ, εξυπνάδα, ειλικρίνεια και χωρίς καμία αυτολύπηση. Σε κερδίζει ολοκληρωτικά σε αυτές τις σελίδες. Αυτό το βιβλίο θα ταρακουνήσει τον κόσμο. Νομίζω ότι θα γίνει γρήγορα μπεστ σέλερ», αναφέρει κλείνοντας.

Britney Spears’ brutally honest memoir will be released this fall. It’s described as “inspiring” & will “shake world.”

Spears will open up about her childhood, breakup with Justin Timberlake, her head-shaving moment, conservatorship & finding happiness with husband Sam Asghari. pic.twitter.com/MVQYzst5mX

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) April 14, 2023