Μπρουκ Σιλντς ντοκιμαντέρ: Η μητέρα μου δεν είχε σχέση με κανέναν, επειδή ήταν «ερωτευμένη» μαζί μου

Η Μπρουκ Σιλντς, η οποία το τελευταίο διάστημα προωθεί το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ της «Pretty Baby», μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τη σχέση της με τη αλκοολική μητέρα της Τέρι Σιλντς, η οποία πέθανε το 2012. Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε «κατακεραύνωσει» τη μητέρα της επειδή της επέτρεψε να ποζάρει γυμνή για ένα δημοσίευμα του Playboy σε ηλικία, μόλις, 10 ετών. Η 57χρονη πρωταγωνίστρια της «Γαλάζιας Λίμνης», δήλωσε ότι η μητέρα της δεν έβγαινε ποτέ με κανέναν επειδή ήταν «ερωτευμένη μαζί της» σε μια συνέντευξη στο επεισόδιο της Τρίτης του «The Drew Barrymore Show». Η ηθοποιός του «E.T.» Ντρου Μπάριμορ, αποκάλυψε ότι μπορούσε να ταυτιστεί καθώς μοιράστηκε τις δικές της ιστορίες για τη διάσημη δυσλειτουργική σχέση της με τη μητέρα της Τζέιντ Μπάριμορ.

