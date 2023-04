Γαλλία διαδηλώσεις: Μπούκαραν στη Louis Vuitton και πολιόρκησαν το Συνταγματικό Συμβούλιο

Νέες διαδηλώσεις σημειώνονται στη Γαλλία ενόψει της κρίσιμης αυριανής δικαστικής απόφασης όσον αφορά τη συνταγματικότητα της μεταρρύθμισης Μακρόν για αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Στο Παρίσι, διαδηλωτές εισέβαλαν σε κατάστημα της Louis Vuitton, και μάλιστα σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, φαίνονται διαδηλωτές με κόκκινες φωτοβολίδες στα χέρια να εισβάλλουν στα κεντρικά της εταιρείας, φωνάζοντας συνθήματα και σπρώχνοντας τις πόρτες. Σύμφωνα με ό,τι γράφουν λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Θα συνεχίσουμε μέχρι την απόσυρση». Οι διαδηλωτές ζητούν από τους πλούσιους να συνεισφέρουν περισσότερο στη χρηματοδότηση της κρατικής σύνταξης.

Silence still from fascist tyrannical authoritative dictator Macron – I’m sure his WEF puppet masters are disapproving as he awaits instructions. #France #Paris #Macron pic.twitter.com/6zMKhxxOmT

Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές με κόκκινες φωτοβολίδες και σημαίες συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα εισόδου του κτιρίου στην Avenue Montaigne πριν ανέβουν με κυλιόμενες σκάλες στους επάνω ορόφους, ενώ άλλοι γέμισαν τον δρόμο ανεμίζοντας σημαίες του συνδικάτου των σιδηροδρομικών Sud Rail. «Αν ο Μακρόν θέλει να βρει χρήματα για να χρηματοδοτήσει το συνταξιοδοτικό σύστημα, θα πρέπει να έρθει εδώ για να τα βρει», δήλωσε στο CNN ο Φαμπιέν Βιλντιέ, συνδικαλιστικό στέλεχος.

Workers in #Paris have stormed the headquarters of #LouisVuitton, taking over the building.

I can’t tell you what the future holds for France, or for any of us, but we are watching what happens when inequity and pain ignite and become rage.

Let the ruling classes tremble… pic.twitter.com/FOoJHdvMtJ

