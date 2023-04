Σε υπερβολική δόση φαιντανύλης οφείλεται ο θάνατος του Coolio

Έξι και πλέον μήνες μετά τον θάνατο του Αμερικανού ράπερ Coolio, τον Σεπτέμβριο του 2022, ο μάνατζέρ του έκανε σήμερα γνωστή την αιτία θανάτου του ράπερ. Ο Coolio, γνωστός από το τραγούδι του 1995 «Gangsta’s Paradise» πέθανε από τυχαία υπερβολική δόση φαιντανύλης, όπως ανακοίνωσε ο Τζάρεζ Πόζεϊ. Όπως είπε ο μάνατζερ του Coolio, η οικογένεια του μουσικού ενημερώθηκε για τα ευρήματα του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Ο 59χρονος καλλιτέχνης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένος στο πάτωμα του μπάνιου του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες. Την εποχή του θανάτου του, ο ράπερ υπέφερε από άσθμα και καρδιακό νόσημα, όπως μετέδωσε το CBS News. Παρότι ο Coolio είχε κάνει χρήση φαινσικλιδίνης (ή PCP) ο θάνατός του προκλήθηκε από τις επιπτώσεις ενός κοκτέιλ από φαιντανύλη, ηρωίνη και μεθαμφεταμίνες στον οργανισμό του, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Ο θάνατος του Coolio είχε βυθίσει σε θλίψη όλους τους φανατικούς της ραπ μουσικής, και όχι μόνο, καθώς το θρυλικό κομμάτι «Gangsta’s Paradise» μεγάλωσε αρκετές γενιές ανθρώπων. Μάλιστα, ο Coolio, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Άρτις Λίον Άιβι Τζούνιορ, είχε βραβευτεί με Γκράμι για το συγκεκριμένο τραγούδι του 1995. Το τραγούδι αυτό επιλέχτηκε στη συνέχεια για την ταινία Dangerous Minds, ενώ έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της ραπ όλων των εποχών και βοήθησε το μουσικό αυτό είδος να γίνει mainstream. Εξακολουθεί να ακούγεται ευρέως και έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο θεάσεις στο YouTube.

On behalf of Coolio's family and team, we wish to thank everyone for their thoughts and prayers during this difficult time. Sharing music with a world audience was his passion and we thank you all for your love through the years #coolio #gangstasparadise https://t.co/6S6rQwshxQ

— Coolio (@Coolio) October 1, 2022