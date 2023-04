Βενσάν Κασέλ – Τίνα Κουνάκεϊ χωρισμός: Ο ηθοποιός διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της συζύγου του

Χωρισμένους θέλουν τον Βενσάν Κασέλ και την Τίνα Κουνάκεϊ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την πρόσφατη κίνηση του Γάλλου σταρ να «πυροδοτεί» ακόμη περισσότερο τις φήμες. Ο 56χρονος ηθοποιός διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της 26χρονης συζύγου του από τον λογαριασμό του στο Instagram. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2018 και έχει μία κόρη, δεν έχει σχολιάσει τις εικασίες γύρω από τη σχέση τους. Ωστόσο, πηγή που επικαλείται η Daily Mail, υποστήριξε ότι χώρισαν πριν από εβδομάδες και ότι «η Τίνα είναι συντετριμμένη». Ο 56χρονος σταρ και η Κουνάκεϊ άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα τους ραντεβού το 2016, για να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου δύο χρόνια αργότερα. Μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, οι δυο τους δημοσίευαν συχνά κοινές φωτογραφίες τους στα social media. Παρ’ όλα αυτά, ο Κασέλ τις έχει διαγράψει όλες.

French actor Vincent Cassel, 57, deletes all traces of his wife from his social media account https://t.co/OZjjTWwIsA pic.twitter.com/Do7Ftd9Swo

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 6, 2023