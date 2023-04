Nike – τρανς: Χαμός για τη διαφημιστική συνεργασία της εταιρείας με την TikToker

Η Nike προκάλεσε οργή μετά την ανάρτηση της τρανς σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Dylan Mulvaney, η οποία δημοσίευσε μια σειρά από κάποιες χορηγούμενες αναρτήσεις για γυναικεία ρούχα του γνωστού brand. Η 26χρονη Mulvaney δημοσίευσε κάποια βίντεο και φωτογραφίες στο Instagram της την Τρίτη, στις οποίες φορούσε ένα κολάν Nike και ένα αθλητικό σουτιέν παραπέμποντας στις σελίδες των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα του αθλητικού brand. Άνδρες και γυναίκες σχολίασαν αρνητικά στο Twitter το γεγονός ότι η Mulvaney – η οποία γεννήθηκε άνδρας επιλέχθηκε από τη Nike για να διαφημίσει τη γυναικεία σειρά ρούχων της. Οι αναρτήσεις σημείωναν ότι επρόκειτο για πληρωμένες χορηγίες.

Παραμένει ασαφές πόσα χρήματα πληρώθηκε η Mulvaney για τις αναρτήσεις, αλλά γνώστες που ασχολούνται με τις χορηγίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσαν στη DailyMail.com ότι μπορεί να λαμβάνει και πάνω από 50.000 δολάρια ανά πληρωμένη ανάρτηση. Η συνεργασία της Mulvaney στη Nike έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου προκάλεσε πάλι σχόλια όταν έγινε εκπρόσωπος της Bud Light και το πρόσωπό της εμφανίστηκε σε ειδική έκδοση των κουτιών μπύρας τους. Έχει επίσης συζητηθεί το γεγονός ότι καταγράφει την «κοριτσίστικη ηλικία» της, δηλαδή την ηλικία της από τη στιγμή που έκανε τη μετάβαση από άνδρας. Πριν λίγο καιρό η Mulvaney υποβλήθηκε σε ένα μεγάλο χειρουργείο για να κάνει το πρόσωπό της πιο θηλυκό. Ενα εξαιρετικά βαρύ χειρουργείο, όπως γράφει η Daily Mail, καθώς σε αυτό κόβονται τα οστά του προσώπου και λειαίνονται για να δώσουν στις τρανς γυναίκες πιο μαλακά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα αδρά ανδρικά.

Σε ό,τι αφορά στη διαφήμιση της Nike τα σχόλια στράφηκαν στο γιατί το brand έδωσε χορηγία σε μια τρανς και όχι μια βιολογική γυναίκα, και εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το σε ποιον προσπαθεί το brand να πουλήσει τα προϊόντα του με τις διαφημίσεις. «Μου άρεσε πραγματικά η @Nike ως μάρκα, αλλά δεν θα ξαναφορέσω ποτέ άλλο παπούτσι από αυτήν, αφού παρουσιάζουν την Dylan Mulvaney ως νέα πρέσβειρα για τα γυναικεία ρούχα», έγραψε ένας χρήστης. «Πότε θα καταλάβουν αυτές οι μάρκες ότι οι γυναίκες δεν θέλουν άνδρες να ντύνονται σαν αυτές για να διαφημίζουν τα προϊόντα τους;».

.@Nike is now sponsoring the transgender activist, Dylan Mulvaney.

Stop buying Nike. Pass it on. pic.twitter.com/fo1OorPHYu

— Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) April 5, 2023