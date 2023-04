Mε τη φανέλα της Λέμαν ο Τσιτσιπάς

Μετά το τέλος της συμμετοχής του στο Miami Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Μονακό όπου άρχισε την προετοιμασία του ενόψει του τουρνουά τένις του Μόντε-Κάρλο όπου θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί στον τίτλο του. Σε μια από τις πρώτες προπονήσεις του, λοιπόν, πήγε στο court φορώντας τη φανέλα της Άστον Βίλα που του έκανε δώρο η «εκρηκτική» Αλίσα Λέμαν, μια από τις διασημότερες παίκτριες στον κόσμο. Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τα social media πριν από λίγο καιρό έπειτα από μήνυμα – πρόσκληση που της έστειλε ο αδερφός του, Πέτρος, όταν εκείνη πόσταρε στην σελίδα της στο Instagram στιγμιότυπα από ένα παιχνίδι τένις που έπαιξε με τις συμπαίκτριές της στην εθνική Ελβετία. Στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς της έστειλε δώρο μια υπογεγραμμένη ρακέτα του και προφανώς η Λέμαν ανταπέδωσε το δώρο στέλνοντάς του μια φανέλα της.

Κάτι που προξένησε πολλές απορίες, πάντως, είναι και η αλλαγή που έκανε ο Τσιτσιπάς στη φωτογραφία του στο προφίλ του στο Twitter, όπου πλέον φιγουράρει μια όπου φοράει τη φανέλα της Άστον Βίλα. Η Λέμαν είναι από τις πλέον γνωστές παίκτριες με μεγάλο fanbase στα social media. Ωστόσο, αυτό φέρεται να οφείλεται κυρίως στην εμφάνισή της και στη διάθεση ορισμένων να την «κράξουν». Πρόσφατα τόνισε πως «είμαι κάτι παραπάνω από βλεφαρίδες στο Instagram, όπως νομίζουν οι περισσότεροι που δεν με έχουν δει να κλωτσώ ούτε μια φορά την μπάλα».

Stef practicing at Monte Carlo Country Club 🎾 pic.twitter.com/NbwSWaq0vz

Στα αγγλικά γήπεδα, αλλά και στην κοινή γνώμη δεν την εκτιμούν ως μια καλή παίκτρια, αλλά ως μια διάσημη περσόνα του Instagram, μια influencer, που τυχαίνει να παίζει ποδόσφαιρο φορώντας… μέικ απ. Μάλιστα, η αρνητική κριτική προς το πρόσωπο εντάθηκε από την στιγμή που εξέδωσε ημερολόγιο με σέξι φωτογραφίες, αλλά και αφότου έγινε γνωστή η σχέση της με τον άσο της ανδρικής ομάδας της Άστον Βίλα και διεθνή με την εθνική Βραζιλίας, Ντάγκλας Λουίζ.

Stef sent his signed racquet to Alisha 😏 pic.twitter.com/jRKqnIiaFk

— Sunny 🌅 (@SUNNY8X) March 4, 2023