Παλάτι Πούτιν: Μια απέραντη απαγορευμένη ζώνη για τα μάτια της Καμπάεβα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δημιουργήσει μια απέραντη απαγορευμένη ζώνη γύρω από το μυστικό παλάτι του που βρίσκεται μέσα σε δάσος, όπου φέρεται να ζει η ερωμένη του, Αλίνα Καμπάεβα. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun. Πρόκειται για ένα τεράστιο κτήμα που διαθέτει μια ανακτορική κύρια κατοικία, ξενώνες, ένα γήπεδο γκολφ και ένα τεράστιο συγκρότημα σπα. Η 39χρονη πρώην αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα, λέγεται ότι ζει στο πολυτελές καταφύγιο -κρυμμένο από την κοινή θέα από το πυκνό κάλυμμα των δέντρων- με τα μικρά παιδιά του ζευγαριού. Και σύμφωνα με τη Sun, μια τεράστια νέα ζώνη αποκλεισμού -μεγαλύτερη από το Isle of Wight και το νησί της Μάλτας- έχει πλέον επιβληθεί γύρω από την κατοικία.

Ένα τμήμα του Εθνικού Πάρκου Valdai έχει γίνει απαγορευμένη ζώνη εν μέσω της οργής του Πούτιν για την αποκάλυψη της μυστικής ζωής του με την Καμπάεβα, στην έπαυλη των 100 εκατομμυρίων λιρών που φέρεται να ζει με τα παιδιά τους. Όπως αναφέρει το ρωσικό σάιτ Meduza, μέρος της περιοχής γύρω από το κτήμα έχει πλέον μετατραπεί σε «ειδικά προστατευόμενη φυσική περιοχή» -απαγορεύοντας στο κοινό να πατήσει το πόδι του στη ζώνη για κυνήγι ή ψάρεμα. Η λίμνη Βαλντάι χωρίζεται στα δύο από μια συλλογή από νησιά στη μέση -και το μισό που βρίσκεται πιο κοντά στο παράκτιο παλάτι του Πούτιν έχει αποκλειστεί για τους επισκέπτες.

