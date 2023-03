25 Μαρτίου – Ουκρανία: «Ζήτω η Ελλάδα», το μήνυμα του Κιέβου

Τις ευχές του για την 25η Μαρτίου, στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, σε μήνυμα του. Σε αυτό, το Κίεβο, ευχαριστεί για την βοήθεια που έχει προσφέρει η Αθήνα και υπογραμμίζουν ότι ανυπομονούν για μια περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο πλευρών.

«Ευχόμαστε στην Ελλάδα να είναι μια χρονιά ειρήνης και ευημερίας.

Στο μήνυμα αυτό, απάντησε το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ευχαριστώντας τους Ουκρανούς συναδέλφους τους.

Sincere congratulations to our colleagues from @GreeceMFA on Independence Day! We highly appreciate your continued support and look forward to taking our deep historic relationship to even greater heights. Wishing the people of Greece a year of peace & prosperity! Ζήτω η Ελλάδα!

