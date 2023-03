Φάλαινα βύθισε ιστιοφόρο: Η περιπέτεια 4 ναυαγών στον Ειρηνικό

Για το πλήρωμα του ιστιοφόρου Raindancer που ταξίδευε από τις νήσους Γκαλαπάγκος προς τη Γαλλική Πολυνησία ήταν μια ήσυχη μέρα μέχρι τις 13:30 της 13ης Μαρτίτου, όταν μία φάλαινα εμβόλισε το σκάφος. Μέσα σε λίγα λεπτά το ιστιοφόρο βυθίστηκε στα ίδια νερά του Ειρηνικού, που κατάπιαν το 1820 φαλαινοθηρικό «Έσεξ» μετά την πρόσκρουσή του με φάλαινα φυσητήρα – μια ιστορία που ενέπνευσε τον συγγραφέα Χέρμαν Μέλβιλ να γράψει τον «Μόμπι Ντικ». Ο Ρικ Ροντρίγκεζ και τρεις φίλοι του ταξίδευαν επί 13 μέρες με το μήκους 13 μέτρων Raindancer όταν άκουσαν έναν τρομακτικό θόρυβο, όπως είπε ο ίδιος στην Washington Post μέσω δορυφορικού τηλεφώνου. «Το πίσω μέρος του σκάφους τινάχθηκε βίαια στον αέρα», είπε.

Το ιστιοφόρο έπλεε με ταχύτητα περίπου έξι κόμβων και ο Ροντρίγκεζ με τους φίλους του έτρωγαν μια vegan πίτσα. «Η δεύτερη είχε μόλις βγει από τον φούρνο κι έκοβα ένα κομμάτι», πρόσθεσε, όταν η φάλαινα έπεσε πάνω στο σκάφος τους, που βυθίστηκε σε μόλις ένα τέταρτο της ώρας. Ευτυχώς ο Ροντρίγκεζ και οι φίλοι του πρόλαβαν να απομακρυνθούν με μια σωσίβια λέμβο. Τα πρώτα μηνύματα που έστειλε από το κινητό του, αποκαλύπτουν τον πανικό του: «Τόμι, δεν είναι αστείο», έγραψε στον φίλο του, Τόμι Τζόις. «Πέσαμε πάνω σε φάλαινα και το σκάφος βυθίστηκε. Πέστο σε όσα πλοία μπορείς. Η μπαταρία μου τελειώνει».

