Τρανς – γυναικείος στίβος: Τέλος και με τη «βούλα» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει σε τρανς άτομα που έχουν περάσει την εφηβεία να συμμετέχουν σε γυναικείους αγώνες. Η World Athletics ανακοίνωσε την Πέμπτη (23/3) ότι το Συμβούλιό της ψήφισε τον αποκλεισμό από το υψηλότερο επίπεδο συναγωνισμού διεμφυλικών που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αλλαγής φύλου -από άνδρα σε γυναίκα- μετά την ηλικία των 18 ετών. Το «στοπ» αυτό θα μπει από τις 31 Μαρτίου και έπειτα. Το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου ψήφισε επίσης τη μείωση της μέγιστης ποσότητας τεστοστερόνης πλάσματος για αθλητές με διαφορές στην ανάπτυξη του φύλου (DSD) στο μισό και συγκεκριμένα στα 2,5 νανογραμμομόρια ανά λίτρο -από 5 που ήταν πριν.

Οι αυστηρότεροι κανόνες θα επηρεάσουν αθλητές του DSD, όπως τη δύο φορές Ολυμπιονίκη στα 800 μ. Κάστερ Σεμένια, την «ασημένια» Ολυμπιονίκη του 2020 στα 200 μέτρα Κριστίν Μπομά, αλλά και τη Φρανσίν Νιγιονσάμπα, η οποία τερμάτισε δεύτερη στα 800 μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016. Ο πρόεδρος του κυβερνώντος σώματος, Σεμπάστιαν Κόου, είπε επί του θέματος: «Όπου η επιστήμη είναι ανεπαρκής για να δικαιολογήσει τη διατήρηση της καταστολής της τεστοστερόνης για τρανς άτομα, το συμβούλιο συμφώνησε ότι πρέπει να καθοδηγείται από την πρωταρχική μας αρχή, που είναι η προστασία της γυναικείας κατηγορίας».

«Δεν μπορούμε συνειδητά ​​να αφήσουμε τους κανονισμούς μας για τρανς άτομα όπως ήταν, στα 5 νανογραμμομόρια ανά λίτρο για τουλάχιστον ένα χρόνο, όταν δεν είμαστε σίγουροι για τον αντίκτυπο που θα είχε σε όλους τους κλάδους μας. Πρέπει, λοιπόν, να μάθουμε περισσότερα και πρέπει να μάθουμε περισσότερα τώρα», πρόσθεσε ο Κόου.

BREAKING: Lord Coe, president of World Athletics, says transgender women who have gone through male puberty will be excluded from female world ranking competitions from 31 March this year.

Latest: https://t.co/ULBxHwdI8k

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/veUWcUZD2h

— Sky News (@SkyNews) March 23, 2023