Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μέισον Γκρίνγουντ: Ο εξτρέμ παντρεύεται την κοπέλα που… τον κατήγγειλε

Ο Μέισον Γκρίνγουντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη τον τελευταίο χρόνο, μετά από μία καταγγελία της Χαριέτ Ρόμπσον για βιασμό και απόπειρα δολοφονίας.

Οι καταγγελίες οδήγησαν στη σύλληψη του Γκρίνγουντ και πάγωσαν την καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν πλήρως τον τελευταίο καιρό. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στο αρχείο, με την Ρόμπσον να αποσύρει τις κατηγορίες και δημοσίευμα της «Sun» αναφέρει ότι οι δυο τους είναι ξανά ζευγάρι.

Mason Greenwood intends to MARRY his girlfriend, Harriet Robson, after rape charges against him were dropped.

Το βρετανικό ρεπορτάζ αναφέρει μάλιστα ότι ο Άγγλος εξτρέμ αναμένεται να παντρευτεί την πρώην σύντροφό του, που έγινε πάλι νυν, καθώς είναι και έγκυος στο πρώτο τους παιδί, το οποίο και αποκαλύπτεται ότι θα γεννηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

