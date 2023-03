Γκουίνεθ Πάλτροου διατροφή: Άγριο κράξιμο για τις συμβουλές της

Η Γκουίνεθ Πάλτροου δέχτηκε πρόσφατα πολλά αρνητικά σχόλια, σχετικά με τις διατροφικές της συνήθειες. Η σταρ έγινε viral στο Twitter, όταν σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «The Art of Being Well», μιλώντας για την ρουτίνα ευεξίας της, ανέφερε πως ξεκινάει τη μέρα της πίνοντας καφέ, ενώ στη συνέχεια, κάνει γυμναστική για μια περίπου ώρα και για δεκατιανό, πίνει… ζωμό από κόκαλα. Αργότερα λέει, πως το μεσημεριανό της περιλαμβάνει πολλά λαχανικά και φροντίζει να το τρώει γύρω στις 6 το απόγευμα, αφού δεν θα φάει τίποτα για το υπόλοιπο της ημέρας, μέχρι το πρωινό της επόμενης.

Η συνέντευξή της έγινε viral

Αμέσως, η συνέντευξή της έγινε viral στα social media, με πολλούς να κατακρίνουν την Γκουίνεθ Πάλτροου και να την κατηγορούν ότι ενώ προσπαθεί να προωθεί υγιή πρότυπα, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Μάλιστα, πολλοί ειδικοί μίλησαν για «διατροφικές διαταραχές». Θέλοντας να απαντήσει σε όσους την κατηγόρησαν, η σταρ δήλωσε σε story της στο Instagram πως το διατροφικό της πλάνο είναι σχεδιασμένο από διατροφολόγο και αφορά μόνο τον δικό της οργανισμό, ο οποίος ανά διαστήματα εμφανίζει πολλές φλεγμονές.

The ghost of Gwyneth Paltrow haunting all the screens today telling us she drinks bones to feel good. — Suzanne Richardson 🦾🦀🫀🖤 (@oozannesay) March 16, 2023

Εξήγησε λοιπόν, στο κοινό της ότι ο διατροφολόγος της έκρινε αναγκαίες αυτές τις τροφές για να μπορεί να λειτουργεί φυσιολογικά, ο οργανισμός της. «Δεν είπα ότι είναι συμβουλή για κάποιον άλλο. Είναι πραγματικά αυτό που λειτούργησε για μένα και ήταν πολύ ισχυρό και πολύ θετικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι τρώω έτσι όλη μέρα κάθε μέρα», είπε.

Why is BF is Defending Gwyneth Paltrow? Bone Broth Risks, Lead contamination. Some studies have found elevated levels of lead in bone broths, which can be harmful to health if consumed in large amounts. Your also likely to have a lower level of oxidized LDL particles. Part 1 — Cruiser (@Emily07435268) March 19, 2023

Όσο για τον ζωμό από κόκαλα, ο οποίος σχολιάστηκε ιδιαίτερα, ανέφερε: «Παρεμπιπτόντως, τρώω πολλά περισσότερα από ζωμό από κόκαλα και λαχανικά. Τρώω πλήρη γεύματα». Τόνισε μάλιστα, πως έχει κι εκείνη τις «κακές» της συνήθειες. «Να σας ενημερώσω επίσης, ότι έχω πολλές μέρες που μπορώ να τρώω ό,τι θέλω. Ακόμα και τηγανιτές πατάτες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά η βασική μου αρχή ήταν να προσπαθήσω να τρώω υγιεινά, ώστε να φροντίσω τον εαυτό μου».