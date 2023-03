Δολοφονία 12χρονης Γερμανία: Φρικτές αποκαλύψεις – Τη μαχαίρωσαν 32 φορές με λίμα

Έναν συγκινητικό φόρο τιμής απέτισαν οι γονείς της 12χρονης Λουίζε Φρις στην αδικοχαμένη κόρη τους, η οποία δολοφονήθηκε από δύο έφηβα κορίτσια, σε ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει τη γερμανική κοινή γνώμη. Η μικρή Λουίζε εντοπίστηκε νεκρή πριν από περίπου μία εβδομάδα σε δασώδη περιοδή του Φρόιντενμπεργκ, κοντά στην Κολωνία. Η μικρούλα είχε εξαφανιστεί μετά από ραντεβού που έδωσε με μία από τις δολοφόνους, δήθεν για να παίξουν. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα πρόσχημα που χρησιμοποίησαν η 13χρονη Λουίζα Χάλμπερσταντ και η 12χρονη Άνα-Μαρί Χόφμαν για να παρασύρουν το άτυχο κορίτσι σε μια παγίδα θανάτου.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσει κανείς το αδιανόητο. Για εμάς, έχει σταματήσει ο κόσμος. Δεν μπορείς να δεις τη θλίψη, δεν μπορείς να την ακούσεις, μπορείς μόνο να τη νιώσεις» γράφει η νεκρολογία που δημοσίευσε η οικογένεια της 12χρονης στην τοπική εφημερίδα. Στο επάνω μέρος, μια φωτογραφία της Λουίζε με τις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου της, θυμίζει πόσο τραγικά και άδικα σύντομη υπήρξε η ζωή της μικρούλας. Σύμφωνα με πηγές από την τοπική αστυνομία που μίλησαν στην Daily Mail, οι Αρχές γνωρίζουν πλέον περισσότερα για το φρικτό έγκλημα και τον τρόπο που έδρασαν οι ανήλικες δολοφόνοι.

Τα κορίτσια μαχαίρωσαν συνολικά 32 φορές το θύμα τους με αιχμηρό αντικείμενο που δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, ωστόσο η αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται πιθανότατα για λίμα νυχιών. Στη συνέχεια, την έσπρωξαν σε μία κατωφέρεια στο κοντινό δάσος, όπου και την παράτησαν. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της επίθεσης, έβαλαν μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι της. Τότε ήταν που η μία από τις δύο δολοφόνους είπε στην άλλη να «τη χτυπήσει με μια πέτρα, αλλιώς θα κατέληγε κι εκείνη ξαπλωμένη δίπλα της».

Οι αστυνομικές Αρχές φοβούνται πως η Λουίζε μπορεί να μην ήταν νεκρή όταν την έσπρωξαν στην κατωφέρεια στο δάσος και να πέθανε αργότερα από τα τραύματά της και τις εξαιρετικα χαμηλές θερμοκρασίες, μια σκέψη που προκαλεί φρίκη για τον παρατεταμένο πόνο που ενδέχεται να βίωσε. «Ακόμα και έμπειροι αστυνομικοί που έχουν εργαστεί σε πολλές υποθέσεις δολοφονίας έχουν σοκαριστεί. Όχι μόνο για την ηλικία του θύματος αλλά και εκείνη των υπόπτων», ανέφερε στη MailOnline άτομο που συμμετέχει στις έρευνες. Οι δυο δράστιδες πιστεύεται ότι οδήγησαν τη Λουίζε στην «παγίδα θανάτου» μέσω μιας σήραγγας που δεν χρησιμοποιείται πλέον και οδηγεί από το χωριό Χόχενχαϊν – μόλις δυο μίλια από το Φρόιντενμπεργκ – στο δάσος.

What drove two young girls to brutally murder 12-year-old, Luise Frisch, in the woods outside a sleepy German town? Read more below ⬇️ Such a tragedy all around. #TrueCrime #TrueCrimeCommunity #Germany #LuiseFrisch #Rip https://t.co/xVKLYMzCsb

— True Crime with Laura🕵🏼‍♀️⚖️ (@Lauraonthecase) March 19, 2023