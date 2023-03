Πάρις Χίλτον sex tape: Η ιστορία πίσω από την ερωτική ταινία

Το 2003, μια ερωτική ταινία με την Πάρις Χίλτον και τον τότε σύντροφό της, Ρικ Σάλομον διέρρευσε στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η 42χρονη κληρονόμος μίλησε για τα δύσκολα χρόνια που βίωσε μετά τη διαρροή του sex tape στο βιβλίο της, με τίτλο «Paris: The Memoir» που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Στο βιβλίο, αναφέρει πως τότε ήταν μόλις 19 ετών και ο 33χρονος Ρικ την πίεσε πολύ να γυρίσει το βίντεο, ενώ λέγεται ότι της υποσχέθηκε ότι «κανείς δεν θα το δει ποτέ». Παρά το γεγονός ότι δεν ένιωθε άνετα με την ιδέα, τελικά ενέδωσε, ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποίησε αλκοόλ και βαρβιτουρικά για να νιώσει πιο χαλαρή. «Έπρεπε να πιω και με βοήθησε, το έκανα. Έπρεπε να δείξω ότι μπορώ, ότι το κατέχω. Ήξερα τι ήθελε και το συνέχισα», γράφει.

«Μου είπε αν δεν θα το έκανα, θα μπορούσε εύκολα να βρει κάποια που θα το έκανε και αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ. Να με πετάξει αυτός ο άνδρας, επειδή ήμουν ένα ανόητο παιδί που δεν ήξερε πώς να “παίξει παιχνίδια” για μεγάλους», προσθέτει. Ένα χρόνο αργότερα, αφού το sex tape είχε ήδη διαρρεύσει, ο ο Ρικ κατέληξε να διανέμει και ο ίδιος το υλικό και να έχει τεράστιο κέρδος. «Είπε ότι είχε κάθε δικαίωμα να πουλήσει κάτι που του ανήκε, κάτι που είχε μεγάλη οικονομική αξία. Περισσότερη αξία από την ιδιωτικότητά μου, προφανώς. Την αξιοπρέπειά μου. Το μέλλον μου. Ντροπή, απώλεια και έντονος τρόμος με κυρίευσαν», αναφέρει η Πάρις Χίλτον.

