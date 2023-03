Τσιτσιπάς – Μάργκοτ Ρόμπι: “Άκυρο” από την ηθοποιό

Τι και εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς θριαμβεύει στην χώρα της και δηλώνει μεγάλος φαν της Μάργκοτ Ρόμπι. Εκείνη ούτε που του απάντησε. Δεν πέρασαν παρά δύο μήνες από την ημέρα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από νίκη του στο Australian Open αποκάλυψε ότι είναι φαν της Μάργκοτ Ρόμπι και την κάλεσε να δει έναν αγώνα του στο Grand Slam της χώρας της, της Αυστραλίας. «Είναι σπουδαία χώρα η Αυστραλία, λατρεύω πολλά πράγματα. Η αγαπημένη μου ηθοποιός είναι από εδώ, η Μάργκοτ Ρόμπι. Θα ήταν ωραίο να τη δω στην εξέδρα κάποια μέρα» είχε πει ο Στέφανος Τσιτσιπάς αλλά η Μάργκοτ Ρόμπι δεν του απάντησε ποτέ.

❄️ Using experience to stay cool 🧠 Already focusing on the final 😍 Still waiting on Margot Robbie @laurarobson5 caught up with Australian Open 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭, Stefanos Tsitsipas 🇦🇺 #AusOpen | @steftsitsipas pic.twitter.com/064MLDIWbk

Αντίθετα αποκάλυψε ότι είναι φαν του Γκάμπριελ Μαρτινέλι!

Actress Margot Robbie reveals in a new interview that her favorite footballer player is Gabriel Martinelli.

“I love watching Martinelli. I think he’s one of the best attackers in the Premier League and he deserves to be in the TOTS this season. His movement is just incredible.” pic.twitter.com/Y2x2ZTKw6F

— cmbftbl (@cmbftbl) March 17, 2023