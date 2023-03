Πούτιν ένταλμα σύλληψης: Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

Με αδιαφορία και ειρωνεία υποδέχθηκε η Μόσχα την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. Το ΔΠΔ εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο, καθώς τον θεωρεί ύποπτο για παράνομη απέλαση παιδιών και παράνομη μεταφορά ανθρώπων από το έδαφος της Ουκρανίας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να αναφέρει ότι η Μόσχα θεωρεί τα ίδια τα ερωτήματα που έθεσε το ΔΠΔ «εξωφρενικά και απαράδεκτα» και ότι οι όποιες αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι «άκυρες» σε σχέση με τη Ρωσία. Σε ερώτηση αν ο Πούτιν φοβάται τώρα να ταξιδέψει σε χώρες που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το μόνο που θέλουμε να πούμε».

Kremlin spokesperson Dmitry Peskov says Russia doesn’t recognize the International Criminal Court and considers its decisions “legally void.” He called the court's move to issue an arrest warrant against Vladimir Putin “outrageous and unacceptable.” https://t.co/Qrr49lRaK1

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα τόνισε ότι το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν είναι «άνευ σημασίας». «Οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν έχουν καμία σημασία για τη χώρα μας, μεταξύ άλλων από νομική άποψη», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα στο Telegram. «Η Ρωσία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν φέρει καμία υποχρέωση βάσει αυτού», συμπλήρωσε.

Spokesperson for 🇷🇺 foreign affairs ministry Zakharova said: "Russia bears no obligations on the decisions of ICC Rome Statute"

All war criminals think they are above any courts or justice systems. But I am sure that Putin and his people will get their Nuremberg – or the Hague. pic.twitter.com/pOhtMxhT6M

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 17, 2023